Sobotni piknik patriotyczno-zdrowotny. Oddawali krew w hołdzie żołnierzom wyklętym [GALERIA]

Fot. Agata JANKOWSKA

Szczególna akcja ma miejsce w sali bankietowej Hotelu Vulkan. Dziś odbywa się tam Piknik Patriotyczno-Zdrowotny w Hołdzie Żołnierzom Wyklętym. Osoby chętne mogą oddać krew w specjalnym krwiobusie, ale wydarzenie obfituje także w wiele innych atrakcji.



Można zbadać sobie cukier, lipidogram albo zrobić EKG. Przy stoisku Narodowego Funduszu Zdrowia goście mogą sprawdzić jak działają miękkie i twarde narkotyki oraz upojenie alkoholowe - to wszystko dzięki specjalnym goglom. Akcja ma uświadamiać ludzi na temat negatywnych skutków spożywania trunków czy substancji psychoaktywnych. Dowiemy się też, jaka ilość alkoholu przekłada się na skalę promili we krwi, a także - poprzez rozmowę z pracowniczkami NFZ - możemy posłuchać o tym, jak na umysł i zdrowie wpływa np. marihuana. To temat szczególnie ciekawy, ponieważ każdy może dowiedzieć się, że to narkotyk tak samo niebezpieczny, jak inne. W tym samym miejscu odbywają się także pokazy samobadania piersi czy jąder na specjalnych manekinach.



Nie zabrakło stoisk służb mundurowych: wojska, policji, straży miejskiej. Są również punkty służb ratunkowych, które uczą pierwszej pomocy, pojawiły się także psy-ratownicy, które sprawiają ogromną radość zwłaszcza dzieciom. Nie brakuje atrakcji dla najmłodszych - zabaw, konkursów, gadżetów, cukierków. Duże wrażenie, jak zwykle, robią wozy pancerne, strażackie oraz pojazdy grup motocyklowych, których członkowie angażują się licznie w akcję oddawania krwi.



Fundacja Patriotyczna im. Witolda Pileckiego oraz Fundacja Małych Stópek rozdają broszury na temat początków życia w łonie matki, a do tego demonstrują specjalną aplikację, która wyświetla w telefonie symulację poszczególnych faz życia płodu.



Główną ideą sobotniej akcji jest krwiodawstwo - każdy, kto chciał mógł oddać krew w krwiobusie podstawionym na parkingu Hotelu Vulkan. Od samego otwarcia punktu zbierała się przy nim spora kolejka krwiodawców. Troska o zdrowie i jego promocja to najważniejszy cel pikniku patriotyczno-zdrowotnego.



- To bardzo duże wydarzenie. Przede wszystkim chcemy wspomóc wszystkich, którzy potrzebują krwi, czyli oddajemy im swoją krew. Jest to też pod patronatem Moja Krew Twoje Życie, i pod przewodnictwem żołnierzy wyklętych. Jak widać, bardzo dopisali nam nasi współorganizatorzy, czy nasi koledzy z innych służb i nie tylko. Nie jest to pierwsza taka akcja, już 8 lat istniejemy w Szczecinie i działamy na jego terenie - tłumaczy organizatorka Agnieszka Maciejska, zastępczyni koordynatora HDK Legion w Szczecinie. - Przede wszystkim dziś można oddać krew. Jeżeli nikt nie oddawał krwi ten pierwszy raz, jak najbardziej udzielimy informacji. Mamy też tutaj dział promocji z Regionalnego Centrum Krwi i Krwiodawstwa, gdzie można się dowiedzieć, kto może oddać krew, kiedy może oddać krew, jakie musi spełniać warunki. A oprócz tego mamy jeszcze przedstawicieli innych instytucji: mamy NFZ, mamy ZUS, służby mundurowe, wojsko, straż graniczną. Mamy fajną współpracę ze Stowarzyszeniem Szmaragd czy Aeroklubem.

Organizatorów cieszy zainteresowanie wydarzeniem i chęć oddania krwi.



- To się dopiero zaczęło, zazwyczaj zawsze mamy te 30 osób, a liczę na to, że dzisiaj będzie ich więcej. Póki co to jest początek, ludzie już oddają krew, a my cały czas i na bieżąco będziemy to monitorować i kontrolować - tłumaczy Agnieszka Maciejska. - Dodam, że każdy kto odda krew dostanie upominek, gadżet od naszego Legionu i nie tylko. Mamy również koszulki ze Stowarzyszenia Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego, więc jak najbardziej współpracujemy owocnie.Zapraszamy wszystkich chętnych.



W tym roku po raz pierwszy impreza odbywa się pod patronatem żołnierzy wyklętych.



- Taka jest po prostu idea tego naszego spotkania. Zawsze robimy to z jakimś tematem przewodnim - w tym roku są to żołnierze niezłomni. ©℗

Agata Jankowska



