Sobota, 27 września 2025 r. 
Pozarządowcy na pikniku. Przyjdź i poznaj

Data publikacji: 27 września 2025 r. 20:27
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2025 r. 20:27
Piknik odbędzie się na placu im. Ryszarda Tokarczyka (deptak przy fontannach). Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ  

Pozarządowcy z Polic i okolic zaprezentują się w najbliższą niedzielę, 28 września, na pikniku „Społeczna Siła” organizowanym właśnie w Policach. 

Będą przedstawiać swoje działania przy własnych stoiskach, niektóre zaproponują też różne atrakcje dla odwiedzających: i dla dzieci, i dla dorosłych. W programie m.in. występy artystyczne, zabawa z klaunem, dmuchane zamki, malowanie twarzy, bańki mydlane, gry i zabawy, zajęcia jogi i pilatesu, pokaz maszyn militarnych, grill dla uczestników. To wszystko w godz. 12-16 na placu im. Ryszarda Tokarczyka (deptak przy fontannach). Każdy jest mile widziany.

(sag)

