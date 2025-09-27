Pozarządowcy na pikniku. Przyjdź i poznaj

Piknik odbędzie się na placu im. Ryszarda Tokarczyka (deptak przy fontannach). Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Pozarządowcy z Polic i okolic zaprezentują się w najbliższą niedzielę, 28 września, na pikniku „Społeczna Siła” organizowanym właśnie w Policach.

Będą przedstawiać swoje działania przy własnych stoiskach, niektóre zaproponują też różne atrakcje dla odwiedzających: i dla dzieci, i dla dorosłych. W programie m.in. występy artystyczne, zabawa z klaunem, dmuchane zamki, malowanie twarzy, bańki mydlane, gry i zabawy, zajęcia jogi i pilatesu, pokaz maszyn militarnych, grill dla uczestników. To wszystko w godz. 12-16 na placu im. Ryszarda Tokarczyka (deptak przy fontannach). Każdy jest mile widziany.

