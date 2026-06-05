Śnięte ryby w Odrze i Kanale Zielonym. WIOŚ: problemy z natlenieniem, brak „złotej algi”

Fot. Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wraz z przedstawicielami Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ, na wniosek Wód Polskich w Szczecinie, jeszcze przed długim weekendem przeprowadzili kontrole w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi śniętych ryb i mięczaków w Odrze oraz w rejonie Portu Jachtowego Marina Dąbie.

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Oględziny wykonano w trzech lokalizacjach: przy Bulwarze Piastowskim, w Kanale Zielonym oraz w Porcie Jachtowym Marina Dąbie. W dwóch pierwszych miejscach stwierdzono obecność śniętych ryb oraz martwych mięczaków, natomiast w Marinie Dąbie nie odnotowano takich przypadków.

Pobrane próbki wody wykazały bardzo niski poziom tlenu w Odrze przy Bulwarze Piastowskim (1,76 mg/l) oraz w Kanale Zielonym (1,93 mg/l), co wskazuje na poważny deficyt tlenowy. W Porcie Jachtowym Marina Dąbie odnotowano natomiast bardzo wysokie natlenienie wody (165 proc.).

WIOŚ informuje, że w żadnej z próbek nie stwierdzono obecności tzw. „złotej algi”, która w przeszłości była jedną z przyczyn masowego śnięcia ryb w Odrze.

Dodatkowe analizy wykazały podwyższone stężenia związków azotu i fosforu. Badania fitoplanktonu wykazały dominujący udział zielenic w próbce pobranej z Kanału Zielonego oraz kryptofitów w próbce pobranej z Jeziora Dąbie, co może wskazywać na procesy eutrofizacji.

Badania wykazały również wysokie zasolenie wód Odry. Wyniki pomiarów wskazują na wysoki poziom zasolenia oraz znaczny deficyt tlenu przy Bulwarze Piastowskim i w Kanale Zielonym. W Porcie Jachtowym Marina Dąbie odnotowano natomiast wysoką koncentrację tlenu. Zarówno niska, jak i wysoka zawartość tlenu w wodzie wpływa niekorzystnie na przeżywalność ryb.

Wody Polskie od 30 maja prowadzą bieżący monitoring zgłoszeń dotyczących śniętych ryb i martwych mięczaków w rejonie Szczecina, m.in. w okolicach Mostu Długiego, Parnicy, Kanału Zielonego oraz Dworca Głównego.

W ramach codziennych patroli sprawdzane są m.in. Odra Zachodnia, Regalica, Parnica, Jezioro Dąbie oraz Międzyodrze. Jak przekazano, od 4 czerwca nie odnotowano nowych przypadków śniętych ryb.

Obserwowane warunki pogodowe, w tym wiatr z kierunków południowych i południowo-zachodnich, sprzyjają natlenieniu wody. Pomiary wskazują na stopniowy wzrost poziomu tlenu w wodach regionu.

W działania monitoringowe zaangażowane są m.in. Wody Polskie (RZGW Szczecin), WIOŚ, Polski Związek Wędkarski, Państwowa i Społeczna Straż Rybacka, Policja Wodna oraz użytkownicy obwodów rybackich.

Kontynuowane są także rejsy patrolowe oraz pomiary zawartości tlenu w kilku lokalizacjach na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego.

(K)

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