PiS alarmuje w sprawie śniętych ryb. Czy grozi nam powtórka z dramatu na rzece?

Marcin Pawlicki, Agnieszka Kurzawa i Krzysztof Romianowski chcą, aby w trybie pilnym zwołać komisje zajmujące się ochroną środowiska. Fot. Alan Sasinowski

Katastrofa ekologiczna na Odrze może się powtórzyć, a władza nic nie robi w tej sprawie - uważają radni Prawa i Sprawiedliwości z Rady Miasta Szczecin i Sejmiku Zachodniopomorskiego. Jednak z informacji przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wynika, że jak na razie nic dramatycznego się nie dzieje.

Kilka dni temu, reagując na sygnały od mieszkańców, radni PiS pojawili się nad Dziewokliczem, gdzie zauważyli śnięte ryby. Jak mówią, były to różne gatunki ryb.

- Skierowaliśmy interpelacje w tej sprawie do prezydenta Szczecina i do marszałka województwa. Kiedy dwa lata temu miała miejsce katastrofa ekologiczna, wszyscy mieli bardzo dużo do powiedzenia w tym temacie, natomiast teraz nie widzimy żadnych działań ze strony samorządowców, którzy tak dużo o tym mówili - komentuje Agnieszka Kurzawa.

Marcin Pawlicki przyznaje, że na razie jeszcze nie ma mowy o katastrofie na Pomorzu Zachodnim takiej jak dwa lata temu, ale śnięte ryby mogą być przedsmakiem powtórki dramatycznych wydarzeń sprzed dwóch lat. Zwłaszcza że w innych regionach Polski sytuacja jest o wiele trudniejsza.

- Czy jesteśmy gotowi? - to pytanie skierował radny do władz samorządowych. - Czy nauczeni nagłym wydarzeniem sprzed dwóch lat, bogatsi o tę wiedze, jesteśmy w stanie przeciwdziałać katastrofie?

Według działaczy PiS powinny zostać zwołane miejskie i sejmikowe komisje zajmujące się ochroną środowiska. Ale tak się nie dzieje. PiS uważa, że obecny rząd nie zajmuje się realnymi problemami Polaków.

- Kiedy Koalicja Obywatelska była w opozycji dwa lata temu, kiedy doszło do katastrofy na Odrze, to jako pierwsi mówili o rtęci, straszyli Polaków czymś, czego nie było - ocenia Krzysztof Romianowski.

Zapytaliśmy o tę sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie. Rzecznik WIOŚ, Michał Ruczyński, przekazał nam: "Po otrzymaniu zgłoszenia od Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w środę oraz w związku z doniesieniami medialnymi – tego samego dnia, dokonano oględzin wód kąpieliska Dziewoklicz z łodzi motorowej wraz z pracownikami Obiektu Hydrotechnicznego w Szczecinie. Podczas oględzin toni wodnej w odległości ok. 40 m od brzegu jak również przy brzegu nie stwierdzono obecności śniętych ryb, mięczaków, substancji zanieczyszczających, piany ani niepokojącego zapachu".

Na terenie naszego województwa, jak informuje WIOŚ, woda w Odrze badana jest w każdy poniedziałek. Miejscami wytypowanymi do badań są punkty w Widuchowej oraz Jezioro Dąbie na wysokości Mariny w Lubczynie. Równocześnie, na naszym odcinku Odry działa 5 punktów monitoringu automatycznego. Na terenie naszego województwa nie odnotowano złotej algi.

- Zwracam uwagę na wyniku tlenu rozpuszczonego w wodzie sprzed kilku dni na stacjach Odra Mesechrin i Baza UMS Szczecin, czyli punktów najbliżej Dziewoklicza - dodaje Michał Ruczyński. - Obserwowany był tam bardzo nisko poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie. W połączeniu z dotychczasowymi warunkami atmosferycznymi – może wskazywać na przyduchę.©℗

(as)