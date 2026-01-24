Śmierć w drodze do pracy. Na terenie ZCh „Police" (akt. 1)

Jak informuje Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A., w sobotę (24 stycznia) na terenie zakładu doszło do tragicznego zdarzenia. W drodze do pracy, już na terenie firmy, zasłabła jedna z pracownic. Mimo natychmiastowej interwencji służb ratunkowych oraz długotrwałej reanimacji, kobieta zmarła.

- Doszło do nagłego zasłabnięcia pracownicy w drodze do miejsca pracy - jak przekazuje Grupa Azoty „Police". - Zdarzenie nie było związane z wykonywaniem pracy ani warunkami panującymi na terenie zakładu. Nic nie wskazuje na udział czynników zewnętrznych. Sprawę wyjaśniają odpowiednie służby. Wyrażamy głębokie współczucie rodzinie i bliskim zmarłej.

Sprawą zajęła się policja pod nadzorem prokuratury.

- W toku dalszych czynności wykluczono udział osób trzecich. Z polecenia prokuratura pełniącego dyżur, odstąpiono od czynności procesowych - informuje sierż. Kornelia Staniszewska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Policach.

