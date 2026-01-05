Zmarł Piotr Słomski, redaktor naczelny „Dziennika Stargardzkiego”

Fot. Książnica Stargardzka

W wieku 42 lat zmarł Piotr Słomski (1984 - 2026), redaktor naczelny „Dziennika Stargardzkiego”. Informację o jego śmierci potwierdził w niedzielę, 4 stycznia, proboszcz parafii w Nowogardzie, ks. Grzegorz Legutko.

Do tragicznego wypadku, w którym zginął Piotr Słomski, doszło w miniony piątek, 2 stycznia, przed godziną 13 na drodze Suchań - Dobrzany, w pobliżu miejscowości Szadzko, w powiecie stargardzkim. Samochód, którym 42-latek podróżował z rok młodszym bratem, wpadł w poślizg i zjechał do rzeki Pęzinki. Kierowca został wydobyty z pojazdu w stanie ciężkim, z objawami hipotermii, i przetransportowany do szpitala w Drawsku Pomorskim. Pasażer, również mocno wychłodzony, trafił do szpitala karetką pogotowia. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia Piotra Słomskiego nie udało się uratować.

Piotr Słomski był redaktorem naczelnym „Dziennika Stargardzkiego”, gazety wydawanej na terenie powiatu stargardzkiego od 2002 roku. Z dziennikarstwem był związany przez wiele lat, zyskując uznanie czytelników i współpracowników. Równolegle pracował jako lektor języka angielskiego w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie.

Urodzony 29 kwietnia 1984 roku, był absolwentem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Angażował się także w działalność samorządową - pełnił funkcję radnego w VII kadencji Rady Miasta Nowogard. W 2018 roku kandydował na stanowisko burmistrza, startując z list Komitetu Wyborczego Wyborców „Partnerstwo i Rozwój”.

Piotr Słomski był również autorem książki „Do zobaczenia, Kasztanku!”, poświęconej losom Sybiraków. Zostawił żonę, osierocił syna Stasia.

