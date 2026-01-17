Kolejne dwie ofiary czadu. Nie żyją matka i córka

Matka i córka z Przydatek Gołaszewskich k. Włocławka zginęły najprawdopodobniej po zatruciu tlenkiem węgla. W sobotę wieczorem strażacy znaleźli ciała 50- i 85-latki po wejściu do zamkniętego domu. To kolejne ofiary czadu w regionie, gdzie w czwartek w Chełmnie znaleziono ciała matki i trójki dzieci.

Oficer prasowy włocławskiej straży pożarnej mł. bryg. Mariusz Bladoszewski powiedział PAP, że sąsiedzi zaalarmowali służby o braku kontaktu z sąsiadami we wsi Przydatki Gołaszewskie k. Kowala w powiecie włocławskim.

– Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej. Po siłowym wejściu do środka znaleziono dwie osoby. Ratownicy stwierdzili zgon 50-letniej i 85-letniej kobiety. Prawdopodobną przyczyną ich zgonu było zatrucie tlenkiem węgla – powiedział PAP mł. bryg. Bladoszewski.

Podkreślił, że pomiary nie wykazały już obecności tlenku węgla w domu, ale w domu były urządzenia, które mogły go wydzielić i właśnie zatrucie czadem jest jedną z najpoważniejszych hipotez. Na to wskazywały okoliczności zgonu kobiet w Przydatkach Gołaszewskich.

Okoliczności śmierci matki i córki wyjaśni śledztwo prokuratury. Na miejscu pracują służby. Dom został otwarty w sobotę po godzinie 17.

To kolejna tragedia spowodowana najprawdopodobniej przez tlenek węgla w ostatnich dniach w regionie.

Jak poinformowała w czwartek wieczorem PAP, matka i troje dzieci zmarli wskutek zatrucia tlenkiem węgla w kamienicy w Śródmieściu Chełmna. Policję zaalarmowała siostra ofiary. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia wykryli urządzeniami pomiarowymi bardzo duże stężenie tlenku węgla.

– Wczoraj wieczorem udało się przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego. Udało się przesłuchać sąsiadów, a także siostrę i brata zmarłej. Zabezpieczono także zwłoki całej czwórki ofiar, a także psa, bo on także był w tym domu – powiedziała PAP w piątek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu Izabela Oliver.

Podkreśliła, że w piątek wszczęte zostaje śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. – Obecnie wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na ten moment oceniamy, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ustalenie, co było przyczyną tej tragedii, jeszcze potrwa. Jedną z prawdopodobnych hipotez jest zły stan piecyka gazowego, ale musimy poczekać na opinię biegłego – wskazała rzecznik prasowa toruńskiej prokuratury.

Sekcje zwłok ofiar – jak przekazała prokurator Oliver – będą przeprowadzone w poniedziałek.

Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Zmarła 31-letnia matka, a także syn w wieku 2 lat i córki w wieku 7 i 12 lat. Odkrycia dokonali strażacy. Interweniowali po zgłoszeniu rodziny, która była zaniepokojona brakiem kontaktu z krewną.

Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP poinformował PAP w piątek, że w 2025 r. w wyniku zatrucia czadem zmarły w Polsce 52 osoby. Rok wcześniej tlenek węgla był przyczyną śmierci 53 osób.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

Stosowanie autonomicznych czujek tlenku węgla stanie się obowiązkowe od 1 stycznia 2030 r. – w przypadku pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, wchodzących w skład lokali mieszkalnych, użytkowanych jako takie pomieszczenia w dniu 23 grudnia 2024 r. oraz 30 czerwca 2026 r. – w przypadku pomieszczeń mieszkalnych oraz jednostek mieszkalnych, w których są świadczone usługi hotelarskie, a także wchodzących w skład lokali użytkowych pomieszczeń, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, użytkowanych jako takie pomieszczenia lub jednostki w dniu 23 grudnia 2024 r.

