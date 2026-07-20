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Śmierć kobiety w Chojnie. Zatrzymano mężczyznę

Data publikacji: 20 lipca 2026 r. 13:43
Ostatnia aktualizacja: 20 lipca 2026 r. 14:16
Śmierć kobiety w Chojnie. Zatrzymano mężczyznę
Fot. Policja (zdjęcie ilustracyjne)  

Mężczyznę mogącego mieć związek ze śmiercią kobiety w Chojnie zatrzymano w poniedziałek (20 lipca). Ciało ujawniono tego samego dnia około godziny 10 - informuje tamtejsza Komenda Powiatowa Policji.

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„Do akcji skierowano funkcjonariuszy pionu prewencji, przewodników z psami tropiącymi oraz zespoły wykorzystujące bezzałogowe statki powietrzne (drony). Do działań włączono również Oddział Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, który wspierał poszukiwania i zabezpieczenie terenu” - relacjonuje przebieg działań policja w Chojnie.

Mężczyzna został zatrzymany niespełna 3 godziny po ujawnieniu ciała. Dalsze czynności będą prowadzone w Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie.

oprac. (ip)

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