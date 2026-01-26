Służby działają na terenie całego województwa (akt. 1)

Fot. ZUW Szczecin

Sytuacja w województwie wciąż jest trudna. Marznące opady deszczu, a następnie śniegu doprowadziły do gołoledzi na drogach i chodnikach.

W poniedziałek 26 stycznia podczas porannego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego wicewojewoda Bartosz Brożyński przyjął raporty od służb i inspekcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie.

Od północy zachodniopomorska policja odnotowała 139 kolizji i 6 wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało 8 osób. Państwowa Straż Pożarna interweniowała 18 razy – głównie przy wypadkach drogowych oraz powalonych drzewach. Do naszych operatorów nr 112 i dyspozytorów medycznych do godz. 7 rano wpłynęło 81 zgłoszeń dotyczących urazów.

Drogi krajowe są czarne i przejezdne, nieco trudniej jest na drogach w powiatach.

Zajęcia zostały wstrzymane w szkołach w powiecie drawskim i łobeskim, a także w gminach Białogard, Kalisz Pomorski i Gryfice. Kolejne placówki na bieżąco zgłaszają decyzje dotyczące odwołanych zajęć. W Szczecinie zarekomendowano pozostawienie uczniów w domach. Dzieciom, które dotarły do szkół, zapewniono opiekę. Nie ma awarii ciepłowniczych ani energetycznych.

Występują zmiany w ruchu pociągów, spowodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej. Obecnie wstrzymany jest ruch na linii kolejowej nr 273 Wrocław – Szczecin na odcinku Kostrzyn – Szczecin Port Centralny, LK 351 Poznań – Szczecin, na odcinku Krzyż – Szczecin Dąbie, na LK 401 Świnoujście – Szczecin, na odcinku Świnoujście - Szczecin Dąbie, na LK 404 Szczecinek – Białogard, na odcinku Białogard – Kołobrzeg, na LK 202 Gdańsk – Stargard, na odcinku Runowo Pomorskie – Stargard.

Pozostałe linie są przejezdne, jednak pociągi mogą doznawać opóźnień.

Jeśli możemy, zostańmy w domu – zaapelował wicewojewoda Brożyński. – Na drogach i chodnikach zachowajmy szczególną ostrożność. W ciągu dnia nie powinno już dziś padać, nieco wzrośnie też temperatura, ale wieczorem ponownie pojawi się mróz i może znów dojść do gołoledzi. Śledźmy więc na bieżąco komunikaty służb, RCB, IMGW i w aplikacji RSO.

(K)

