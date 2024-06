Niepokojące statystyki na początek lata

Korzystajmy z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny. Fot. Ryszard PAKIESER

Trwają wakacje, a pogoda sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Policjanci, jak co roku, apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach akwenów. Pamiętajmy, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Podczas pierwszego weekendu wakacji br. w Polsce utonęło sześć osób, w tym dwoje dzieci! Od 1 kwietnia odnotowano 97 utonięć osób na terenie kraju (4 w naszym województwie), natomiast od początku roku ponad 150.

Gorące dni zachęcają do kąpieli.

– Pamiętajmy, że to my sami, w pierwszej kolejności, jesteśmy odpowiedzialni za swoje bezpieczeństwo i w największej mierze zależy ono od stosowania się do podstawowych zasad – przypomina policja. – Korzystajmy z kąpieli tylko w miejscu do tego przeznaczonym, które jest odpowiednio oznakowane, gdzie nad bezpieczeństwem czuwa ratownik wodny. Nie wchodźmy rozgrzani do wody, przed wejściem schodźmy wodą klatkę piersiową, szyję, kark i nogi – unikniemy wstrząsu termicznego. Nigdy nie wchodźmy do wody i nie pływajmy po spożyciu alkoholu, decydując się na kąpiel w terenie, nie odpływajmy za daleko od linii brzegowej. Dbajmy o bezpieczeństwo najmłodszych i nie pozostawiajmy ich samych w wodzie.

Przebywając nad wodą, zwracajmy też uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, niezwłocznie zaalarmujmy służby (numer alarmowy 112) oraz inne osoby.

Jeśli znasz miejsca niebezpieczne na wodach, gdzie często dochodzi do kąpieli, można to zgłosić na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

W ub. roku na terenie Polski utonęło 450 osób. Podczas wakacji – od końca czerwca do końca sierpnia – 183, w naszym województwie 17. Do tragedii najczęściej dochodziło nad jeziorami i stawami, a ginęli przede wszystkim mężczyźni powyżej pięćdziesiątego roku życia.

Najczęstsze okoliczności tych tragedii to kąpiel w miejscu niestrzeżonym, lecz nie zabronionym, kąpiel w miejscu zabronionym i nieostrożność w czasie przebywania nad wodą. 82 osoby spośród ofiar wcześniej spożywały alkohol.

(K)