Sławomir Nitras kontra Ryszard Terlecki. Sprawa w szczecińskim sądzie

Sławomir Nitras czuje się obrażony przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego. Fot. Ryszard Pakieser

Poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Nitras czuje się obrażony przez wicemarszałka Sejmu z Prawa i Sprawiedliwości Ryszarda Terleckiego. Dlatego pozwał go za naruszenie dóbr osobistych. We wtorek tej sprawie przyjrzał się szczeciński sąd.

Politykowi PO nie spodobało się pięć wypowiedzi wicemarszałka. Chodzi o zwroty "ty pajacu" oraz "siadaj pajacu", o sugerowanie, że Sławomir Nitras bierze środki odurzające, o zdanie: "Przecież jest pan posłem, ma pan maturę, coś pan chyba skończył, nie? Może pan nie ma" i nazwanie oponenta politycznego "trefnisiem".

- To moja piąta kadencja w polityce i pierwszy raz spotkałem się z marszałkiem, który komentuje wystąpienia. Nie tylko komentuje. Terlecki pozwala sobie na obraźliwe komentarze godzące w dobre imię posłów, naraża ich na poniżenie, to się zdarza regularnie, nie dotyczy tylko mnie - opowiadał Sławomir Nitras podczas zdalnego połączenia z sądem w Szczecinie. - Potem te inwektywy są cytowane przez media, powielane. Zdarzało się, i to wielokrotnie, że byłem lżony w miejscach publicznych. Ci, którzy mnie lżyli, byli przekonani, że mogą posługiwać się takim językiem, skoro używa go tak ważna osoba w państwie jak wicemarszałek Sejmu.

Poseł PO stwierdził, że były wyzywany między innymi podczas jednego z jego przelotów samolotem. Obrażali go dwa pijani mężczyźni. Zostali, jak relacjonuje poseł, zatrzymani i prawomocnie skazani.

Sławomir Nitras chce, aby za każdą ze swoich wypowiedzi Ryszard Terlecki wpłacił 3 tys. na organizacje społeczne. Wybrał instytucje, których prawica nie ceni, takie jak: Ogólnopolski Strajk Kobiet, Stowarzyszenie Sędziów „Iustitia", Centrum Praw Kobiet, fundacja Wolontariat Równości oraz Stowarzyszenie Lambda Warszawa.

Jakie są argumenty Ryszarda Terleckiego? Tego nie wiemy, bo wicemarszałek w posiedzeniu sądu nie wziął udziału.

We wtorek rozstrzygnięcia nie poznaliśmy. Sąd wyda wyrok podczas posiedzenia niejawnego. Prawnicy obu stron mają 21 dni na sporządzenie ostatecznych stanowisk na piśmie.

Sam Sławomir Nitras nie jest politykiem, który gryzłby się w język. W lutym podczas wywiadu w Radiu Zet o politykach PiS mówił tak: - Niech pan zauważy, przepraszam, bo może to nieładne, przecież im się już paski nie domykają, oni się wszyscy tak rozpaśli. W sensie i fizycznym, i finansowym. Przecież tak nie można, no ludzie. ©℗

(as)