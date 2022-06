Pojadą na Campus Polska Przyszłości. Pierwsze bilety rozdane

Paulina Rotter i Jakub Golla to pierwsi w regionie uczestnicy tegorocznego Campusu Polska Przyszłości. Druga edycja, podobnie jak przed rokiem, odbędzie się w Olsztynie. W tym roku organizatorzy przewidują ok. 300 prelegentów i ponad 1300 uczestników. W tym gronie ok. 10 osób będzie pochodziło z naszego regionu.

Campus Polska Przyszłości to wydarzenie - jak zapewniają organizatorzy - „dla młodych, aktywnych osób, które chcą mieć wpływ na to w jakim kierunku będzie rozwijała się Polska w następnych latach i pokoleniach". Uczestnictwo w Campusie daje możliwość zdobycia wiedzy podczas spotkań z ekspertami oraz tworzy przestrzeń do otwartych dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

- Mamy w kraju kilka tysięcy zgłoszeń, cały proces weryfikacji potrwa jeszcze kilka dni - mówił poseł Sławomir Nitras, jeden z inicjatorów wydarzenia, organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego i jego otoczenie. - Dziś z nami są dwie osoby, ale nie są to jedyni przedstawiciele naszego regionu.

W ubiegłorocznym Campusie uczestniczyło 1050 młodych ludzi, wzięło w nim udział ok.200 prelegentów. W tym roku zarówno uczestników, jak i wykładowców będzie więcej. Wśród osób, które już potwierdziły swoja obecność, jest m.in. ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Wiemy, że nie będzie to jedyny ambasador w Polsce.

- Campus to taki festiwal, gdzie ważne są kwestie publiczne i społeczne, ale ważna jest także kultura - mówi poseł Nitras. - Mamy ambicje, aby gośćmi tych młodych osób byli liderzy wszystkich partii opozycyjnych. To jest chyba najlepsze miejsce, gdzie mogą powiedzieć tym młodym ludziom, jak sobie wyobrażają Polskę przyszłości. Chcemy rozmawiać o gospodarce, bo dzisiaj wydaje się ona najistotniejsza. Chcemy omawiać kwestie systemu wsparcia mieszkań dla młodych ludzi, kwestie budżetu, system emerytalny, na ile sytuacja z nim jest stabilna, Chcemy rozmawiać o sytuacji międzynarodowej, o konflikcie na Ukrainie, jaką Europę on nam przyniesie, chcemy rozmawiać o nowym systemie bezpieczeństwa na świecie.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 14.06.2022 r.

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI