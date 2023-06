Platforma obywatelska: "Przypilnujemy uczciwości wyborów" [GALERIA]

Fot. Ryszard Pakieser

Platforma Obywatelska szuka osób chętnych do monitorowania najbliższych wyborów parlamentarnych. Obawia się bowiem, że Prawo i Sprawiedliwość może manipulować ich wynikiem. Przedstawiciele prawicy deklarują, że nie tylko nie obawiają się kontroli, ale wręcz do niej zachęcają.

- W samym Szczecinie mamy ponad 200 komisji wyborczych - mówił poseł PO Arkadiusz Marchewka podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. - Wszystkich mieszkańców, którzy chcą wyborów przypilnować, zapraszamy, żeby stawali się członkami komisji i równocześnie mężami zaufani. Rolą mężów zaufania będzie patrzenie na tych, którzy będą liczyli głosy.

Koordynatorem Obywatelskiej Kontroli Wyborów w skali kraju jest poseł Sławomir Nitras. Pochwalił się, że do poniedziałku rano (26 bm.) już ponad 20 tys. osób zapisało się do OKW przy komitecie PO. Celem szczecińskiego posła jest obsadzenie mężami zaufania PO każdej obwodowej komisji wyborczej w Polsce. A czego konkretnie obawia się przed najbliższymi wyborami?

- Na czele sztabu wyborczego PiS-u stoi Joachim Brudziński, na czele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Joachim Brudziński jest znany, włącznie z panem Szefernakerem, jako twórca największego aparatu hejtu w internecie i sprowadzenie bandy ruskich trolli, których w polskiej polityce przed 2015 rokiem nie było - przekonywał Sławomir Nitras. - Pan Kamiński jest osobą, która nadzoruje cały system wyborczy i jest osobą skazaną za prowokację wobec urzędującego wicepremiera. Przypomnijmy, że ta prowokacja była elementem kampanii wyborczej PiS-u w 2007 roku. Na czele Państwowej Komisji Wyborczej stoi najbliższa współpracowniczka obu tych panów.

Posłowi nie podoba się także zmiana ordynacji, która doprowadziła do powstania kilku tysięcy małych komisji wyborczych. Według niego największe problemy z przejrzystością pojawiają się właśnie w małych komisjach, gdzie kontrola społeczna jest mniejsza.

O OKW rzecznik rządu Piotr Müller na antenie TVP Info mówił tak:

- My o to apelowaliśmy w 2015 roku, tylko wtedy były zarzuty, że to skandal i tak dalej. My zmieniliśmy kodeks wyborczy - czego Platforma nie poparła - tak, że mężowie zaufania otrzymują nawet wynagrodzenie za to, żeby wyborów pilnować. (...) Dlatego, że uważamy, iż wybory powinny być kontrolowane, przez wszystkie osoby. My się tego nie boimy, serdecznie zapraszamy wszystkie partie polityczne, a również sami będziemy wyborów pilnować. ©℗

Alan Sasinowski

