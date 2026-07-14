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Skwer Pionierów zostanie przebudowany za blisko 13 mln zł

Data publikacji: 14 lipca 2026 r. 21:28
Ostatnia aktualizacja: 14 lipca 2026 r. 21:28
Skwer Pionierów zostanie przebudowany za blisko 13 mln zł
Fontanna na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu. Fot. Artur Bakaj  

Skwer Pionierów w centrum Kołobrzegu ma się bardziej zazielenić, być miejscem wypoczynku, rekreacji i organizacji wydarzeń kulturalnych. Przebudowa pochłonie blisko 13 mln zł. We wtorek urząd miasta podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania.

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Inwestycja, jak poinformował rzecznik kołobrzeskiego urzędu miasta Michał Kujaczyński, prowadzona będzie zgodnie z założeniami szeroko konsultowanego społecznie projektu Zielonych Tarasów Kultury i z wybraną w konkursie koncepcją architektoniczną.

Przebudowany zostanie układ ścieżek spacerowych i wymieniona będzie ich nawierzchnia. Projekt zakłada modernizację fontanny, budowę pawilonu deszczowego i pawilonu rekreacyjno-gastronomicznego.

Na skwerze montowane będą nowe ławki, hamaki, tarasy, stojaki rowerowe, poidełka, tablice edukacyjne, oświetlenie i scena plenerowa. Powstaną strefy odpoczynku, jogi i aromaterapii, alejka kolekcjonerów oraz miejsca spotkań i wydarzeń plenerowych.

Posadzonych zostanie 36 drzew, głównie lip i buków. Projekt zakłada nasadzenie 4013 krzewów, 925 pnączy, 2350 bylin, 300 roślin cebulowych i 380 roślin tworzących rabaty retencyjne. Ponadto przesadzonych zostanie 16 drzew, a także krzewy.

Wykonawcą zadania jest wybrana w przetargu firma T1C. Zobowiązała się je zrealizować za ponad 12,9 mln zł. Miasto Kołobrzeg na przeprowadzenie inwestycji uzyskało blisko 5 mln zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Zielone Tarasy Kultury mają być gotowe do 31 maja 2027 r.

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