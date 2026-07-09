Czwartek, 09 lipca 2026 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

Eksperci nie mają wątpliwości. Drzewa do wycinki

Data publikacji: 09 lipca 2026 r. 08:51
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2026 r. 08:51
Eksperci nie mają wątpliwości. Drzewa do wycinki
Dorodne drzewo tylko z pozoru jest zdrowe. Fot. Artur BAKAJ  

Niedawno informowaliśmy o tym, że przy ul. Łopuskiego w Kołobrzegu złamało się dorodne drzewo, przygniatając dwie osoby. Jedna z nich poruszała się na wózku inwalidzkim, i to właśnie ją spod konarów musieli wyciągać strażacy. Użyli do tego specjalistycznego sprzętu. Na szczęście skończyło się na ogólnych potłuczeniach i niemałym strachu.

REKLAMA

Niestety uszkodzone zostały przy okazji dwa samochody. Incydent miał miejsce w pogodny, niemal bezwietrzny dzień, gdy nic nie przepowiadało zdarzenia. Miasto postanowiło zbadać pozostałe duże drzewa znajdujące się w sąsiedztwie tego, które dokonało swojego żywota. Ekspertyzy okazały się bezlitosne dla dwóch z nich - dorodnych na pierwszy rzut oka. Urzędnicy natychmiast wydali polecenie oznakowania i odgrodzenia niebezpiecznych stref. Drzewa docelowo zostaną usunięte. ©℗

(pw)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA