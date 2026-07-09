Sezonowa atrakcja w kołobrzeskim porcie. Koło jakich mało

Fot. Artur BAKAJ

To największa tego typu atrakcja w Polsce i jedna z największych w Europie. Mowa o wielkim diabelskim młynie, który z daleka zaprasza turystów odwiedzających kołobrzeski port pasażerski.

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Koło wznosi każdą z 42 zamkniętych i klimatyzowanych gondoli na niebagatelną wysokość 55 metrów. Każdy śmiałek, który decyduje się na „podniebną podróż”, będzie miał możliwość podziwiania z nietypowej perspektywy zarówno sąsiadującej z nim latarni morskiej, kanałów portowych, panoramy miasta, jak i bezkresnego niczym ocean Bałtyku. Warto dodać, że niektóre gondole przystosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. ©℗

(pw)

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