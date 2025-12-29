Pięć mln zł na rewitalizację Skweru Pionierów w Kołobrzegu

Fontanna na Skwerze Pionierów w Kołobrzegu. Fot. Artur Bakaj

Kołobrzeg otrzymał 5 mln zł z funduszy europejskich na rewitalizację Skweru Pionierów. Zakłada ona m.in. nowe nasadzenia zwiększające bioróżnorodność parku oraz wytyczenie ścieżek spacerowych i rowerowych. Środki na modernizację przyznał miastu Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Umowę dofinansowania podpisały w poniedziałek wicemarszałkini województwa Anna Bańkowska i prezydentka Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Rewitalizacja Skweru Pionierów zakłada pielęgnację istniejącej zieleni, nowe nasadzenia zwiększające bioróżnorodność parku, wytyczenie ścieżek spacerowych i rowerowych. Planowane jest też utworzenie placów, które służyć będą organizacji wydarzeń, m.in. rekreacyjnych.

Jak wynika z komunikatu biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego WZ, w przeznaczonej do przebudowy przestrzeni swoje miejsce znajdą: pawilon deszczowy, scena plenerowa oraz strefy z hamakami, aromatoterapią i do ćwiczeń jogi. Ponadto zamontowane zostaną ławki, tarasy, tablice edukacyjne, nowe oświetlenie i monitoring. Prace mają potrwać od kwietnia do grudnia 2026 r.

Szacowany koszt rewitalizacji to 7 mln zł, z czego 5 mln zł stanowić będą środki unijne przekazane przez Urząd Marszałkowski WZ w ramach programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”.

Rewitalizacja Skweru Pionierów jest częścią większego projektu miasta Kołobrzeg, jakim są „Zielone Tarasy Kultury”. Jego celem jest stworzenie położonego w zieleni, innowacyjnego, nowoczesnego, funkcjonalnego i przyjaznego mieszkańcom obszaru przestrzeni publicznych w największym w kraju uzdrowisku.

Kołobrzeski Skwer Pionierów utworzony został w latach 70. XX w. Jest położony między ul. Sybiraków, al. Jana Pawła II, ul. Łopuskiego i ul. Armii Krajowej, w rejonie dawnych umocnień twierdzy. W rogu ulic: Armii Krajowej i Sybiraków znajduje się pomnik Józefa Piłsudskiego. Drzewostan skweru stanowią m.in.: grujecznik japoński, perukowiec podolski, wiśnia wonna, wiśnia piłkowana, śliwa wiśniowa, rokitnik zwyczajny, leszczyna południowa i turecka, sosna amerykańska i świerk kłujący. Skwer zdobią również m.in. różanecznik żółty, dereń jadalny i róże.

