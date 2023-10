Skąd ten nocny hałas. Korporacja DORACO odpowiada

Fot. Elżbieta Kubowska

W poniedziałkowym wydaniu „Kuriera Szczecińskiego” informowaliśmy o uciążliwych nocnych hałasach dochodzących z terenów postoczniowych. Miały one mieć związek z budową doku.

Nasz Czytelnik, który poinformował redakcję o uciążliwościach, wskazywał, że winnym nocnych robót jest Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, a prowadząca prace w rejonie, skąd dochodzą hałasy.

Skontaktowaliśmy się z tą firmą, odpowiedzi udzielił nam Kamil Łaszcz, marketing manager: „Po konsultacji z inżynierem budowy nadzorującym prace w Szczecinie stwierdzamy, że Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna za uciążliwy hałas, o którym informował Czytelnik «Kuriera Szczecińskiego».

Prowadzimy roboty budowlane w godzinach od 7 do 18 i wszelkie niedogodności, których doświadczają mieszkańcy Szczecina, nie są powodowane naszymi pracami.

Korporacja Budowlana DORACO sp. z o.o. jest odpowiedzialna za budowę stanowiska dla doku na terenie Stoczni Remontowej Gryfia S.A. Sam dok jest równolegle budowany przez inny podmiot w innym miejscu (Stocznia Wulkan). Trudno jest nam się odnieść co do źródła hałasu. Wiemy natomiast, że obie wyżej wymienione stocznie prowadzą własną działalność stoczniową jak i są terenem działalności dla dziesiątek innych podmiotów, z których każdy może być za to odpowiedzialny.

Za utrudnienia z pierwszej połowy roku już przepraszaliśmy mieszkańców. Zapewniamy jednocześnie, że tym razem to nie jest nasze działanie”.

Wiemy więc już, że to nie firma DORACO powoduje nocne hałasy. Swoje ustalenia w tej sprawie kontynuuje również policja. ©℗

Krzysztof ŻURAWSKI