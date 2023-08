W mieście hałas, że aż w uszach piszczy!

Ostatnio coraz częściej docierają do naszej redakcji skargi od mieszkańców Szczecina dotyczące zakłócania ciszy nocnej przez sygnalizatory uliczne w centrum.

Okazuje się, że największa uciążliwość jest w okolicach nowo oddanych do użytku przejść dla pieszych. Hałas doskwiera szczególnie mieszkańcom bloków znajdujących się w bliskości przejścia przy ulicach Małopolska - Matejki. Najgorzej jest w bloku przy ul. Małopolskiej nr 49, 50, 51.

- Od czasu, gdy na skrzyżowaniu zostały założone tzw. akustyki, to w okolicznych blokach nie da się żyć - mówi Kamil Iwaniuk, mieszkaniec bloku przy ul. Małopolskiej. - Sygnał jest tak głośny, że jest słyszalny nawet dalej, za kilkoma liniami budynków. Zgłaszaliśmy się do różnych instytucji, jak: ZDiTM, Tramwaje Szczecińskie, ZUE, Wydział Sygnalizacji oraz przez aplikację Alert, a nawet do powiatowej stacji sanepidu.

Okazuje się, że te instytucje niewiele mogą zrobić, bo plac na rogu ul. Roosevelta/Mazowiecka/Matejki jeszcze nie przeszedł niezbędnych odbiorów technicznych.

- Skontaktował się ze mną jedynie p. Tomasz z firmy ZUE przeprowadzającej

...