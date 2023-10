Ukarana za nagłośnienie. Zapadł wyrok w sprawie kołobrzeskiej wokalistki

No i dobrze się stało, choć kara dość niska, jak na 30 zgłoszeń naruszeń prawa (recydywa). Wolność jednych nie może odbywać się naruszaniem wolności drugich - i generowania hałasu do tego też jak najbardziej należy. Wózek inwalidzki, wiek, płeć i rodzaj hałasu nie może mieć ŻADNEGO znaczenia. To naprawdę takie ciężkie do zrozumienia? Pani niech się wkręci na jakieś koncerty, albo występuje na festiwalach lub festynach. Bezmyślne wycie komuś nad uchem jest po prostu złe!

Śpiew

2023-10-09 13:27:22

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Gdyby wystąpiła do urzędu o zgodę na działalność w tym miejscu - i oczywiście opłaciła taką zgodę, to nie byłoby problemu. To tak jak ze wspomnianym piciem w miejscach publicznych - na ławce w parku nie robiąc problemów, dostaniesz mandat ale jak w tym samym parku jest bar z ogródkiem piwnym, który opłaca miastu haracz za koncesję i gródek, to nie ma problemu, pij sobie i drzyj się do woli, nawet jak obok bawią się dzieci. Norma w tym kraju.