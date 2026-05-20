Sensacyjne odkrycie archeologiczne w Stargardzie

Popiersie cesarza Wilhelma II Fot. Screen z filmu MAH

Niecodzienne znalezisko ujawnili archeolodzy prowadzący prace w Stargardzie. W trakcie badań prowadzonych na terenie historycznej zabudowy miasta odkryto popiersie Wilhelma II, ostatniego króla Prus i cesarza Niemiec, należącego do dynastii Hohenzollernów.

Jak przekazało Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie, artefakt został odnaleziony w jednym z wykopów archeologicznych znajdujących się na tyłach parceli przy dawnej ulicy Land Usedom 11. Zdaniem specjalistów, odkrycie może mieć dużą wartość historyczną i pomóc w lepszym poznaniu dziejów miasta z przełomu XIX i XX wieku.

O znalezisku opowiedział kustosz Mateusz Szeremeta z Działu Archeologii stargardzkiego muzeum.

– To niezwykłe odkrycie – mówi stargardzki archeolog.

Typu obiekty trafiają się niezwykle rzadko, a ich stan zachowania potrafi dostarczyć wielu informacji dotyczących życia mieszkańców tamtych czasów. Znalezione popiersie to kolejne odkrycie pokazujące, że Stargard wciąż kryje wiele historycznych tajemnic pod powierzchnią miasta. Archeolodzy nie wykluczają, że dalsze prace przyniosą następne cenne znaleziska. Niedawno odkryto tam dwie kamionkowe butelki do przechowywania wody mineralnej i popielniczkę. A także drogę, która najprawdopodobniej w marcu 1945 r. została zasypana.

Mieszkańcy Stargardu mogli z bliska zobaczyć prace archeologów podczas tegorocznej Nocy Muzeów. ©℗

