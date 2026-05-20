Ruszyła II edycja konkursu poetyckiego w Stargardzie. „Słowa łączą pokolenia” wróciły

Organizatorzy i zwycięzcy poprzedniej edycji

Ruszyła II edycja konkursu pod hasłem „Słowa łączą pokolenia”. Mieszkańcy powiatu stargardzkiego znów mogą zaprezentować swoją poezję.

Stowarzyszenie Stargardzka Noc Poezji oficjalnie rozpoczęło II edycję konkursu poetyckiego „Słowa łączą pokolenia”, którego celem jest integracja mieszkańców różnych pokoleń poprzez sztukę słowa. Inicjatywa została zapoczątkowana przez Olimpię Janiszewską, Annę Baś oraz Karolinę Raaen. Organizatorki podkreślają, że konkurs ma być przestrzenią do wyrażania emocji, refleksji i osobistych doświadczeń, a także okazją do budowania więzi między pokoleniami. Od 15 maja uczestnicy mogą przesyłać swoje autorskie wiersze na adres e-mail: slowalaczapokolenia@poczta.fm. Termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca.

– Wasze myśli i emocje zasługują na to, by ujrzeć światło dzienne – zachęcają do uczestnictwa przedstawicielki stowarzyszenia Stargardzka Noc Poezji, zapraszając do udziału zarówno debiutantów jak i osoby od lat tworzące „do szuflady”.

Konkurs skierowany jest wyłącznie do mieszkańców powiatu stargardzkiego. Każdy uczestnik może zgłosić jeden, wcześniej nigdzie niepublikowany i nienagradzany utwór. Organizatorzy zaznaczają również, że zabronione jest korzystanie z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji podczas tworzenia prac konkursowych. Wiersze stworzone przy użyciu AI będą dyskwalifikowane na każdym etapie konkursu.

Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery kategorie: dzieci i młodzież do 18. roku życia, dorośli w wieku 18-60 lat, seniorzy powyżej 60 lat oraz osoby z niepełnosprawnościami. W każdej z kategorii jury przyzna trzy nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe statuetki.

Prace oceni siedmioosobowe jury powołane przez organizatora. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 sierpnia o godz. 19 podczas gali Stargardzkiej Nocy Poezji w Teatrze Letnim w Stargardzie. W trakcie wydarzenia odbędzie się wręczenie nagród i statuetek dla laureatów. ©℗

Tekst i fot. (w)

