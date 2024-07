Senior w upojeniu. Leżał na chodniku - posiedzi za kratkami

Fot. Sylwia Dudek

Wezwanie dotyczyło nieprzytomnego mężczyzny, który może potrzebować pomocy. Natomiast okazało się, że leżący na chodniku - w centrum Szczecina - 65-latek jest pijany i poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności.

Jak informuje zespół ds komunikacji społecznej Komendy Miejskiej Policji:

- Policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali skierowani na interwencję do leżącego na chodniku mężczyzny. Z przekazanej informacji wynikało, że znajdujący się pod wpływem alkoholu człowiek może potrzebować pomocy. Gdy podczas mundurowi sprawdzili dane 65-latka w policyjnych systemach, okazało się, że jest on poszukiwany przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum do odbycia kary 30 dni pozbawienia wolności.

Zanim mężczyzna trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych, został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego. Nie było przeciwwskazań do zmiany miejsca jego leżenia: z płyty chodnikowej na pryczę za kratkami. ©℗

(an)