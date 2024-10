Security Forum Szczecin. Eksperci o zarządzaniu kryzysowym

Podczas konferencji w Hotelu Park rozmawiano na temat rożnych aspektów zarządzania kryzysowego dotyczącego obiektów infrastruktury krytycznej. Fot. Elżbieta Kubowska

Jak ważne jest zarządzanie kryzysowe i jak dużo kosztują błędy, można się było przekonać podczas ostatniej powodzi na południu Polski. Kolejna konferencja z cyklu Security Forum Szczecin, którą w szczecińskim Hotelu Park 24 października zorganizował think tank Nobilis Media, poświęcona była ochronie obiektów infrastruktury krytycznej i morskich farm wiatrowych oraz działaniom w sytuacji zagrożenia. Wypowiadali się m.in. eksperci ds. zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa oraz przedstawiciele Marynarki Wojennej.

– Plany zarządzania kryzysowego – od krajowego do gminnego włącznie – mają swoje rozdziały, m.in. są tam przewidywane potencjalne zagrożenia i ryzyka ich wystąpienia, i nie ma takiego zagrożenia, które we współczesnym środowisku bezpieczeństwa nie wystąpiło, wszystko jest opisane – mówił dr inż. płk. rez. Paweł Rodzoś, przedstawiając aspekty praktyczne zarządzania podczas sytuacji kryzysowej na obiektach infrastruktury krytycznej i morskich farm wiatrowych, a także współpracę ze służbami mundurowymi oraz siłami zbrojnymi. – Jeżeli coś nas zaskoczy, to tylko skala tego zagrożenia lub ewentualne skutki, jakie powstaną po jego przejściu.

Prelegent zwrócił uwagę na brak powszechnej edukacji dla bezpieczeństwa. Owszem, wprowadzono taki przedmiot do szkół, ale to za mało.

– Nawet operatorzy infrastruktury krytycznej nie do końca mają świadomość, że technologie do jej ochrony są potrzebne, wychodząc z założenia, że i tak się nic nie zdarzy, że to jest drogie – zauważył kmdr rez. Artur Bilski, prezes Nobilis Media. – Czasem trudno przekonać osoby decyzyjne, żeby w takie technologie chciały zainwestować.

Analizę zagrożeń na Bałtyku dla polskiej infrastruktury krytycznej oraz rolę bezzałogowych i autonomicznych technologii w zapewnieniu jej bezpieczeństwa zaprezentował kmdr por. dr hab. Rafał Miętkiewicz z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Nową sieć łączności w sytuacji kryzysowej omówił Przemysław Gęsiak z Polkomtelu, kierownik Zespołu ds. sieci Plus MCX.

Z kolei Konrad Anduła z Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej opowiedział o koncepcji Morskiego Centrum Bezpieczeństwa.

Ochrona morskiej infrastruktury krytycznej przez zespoły okrętów NATO była tematem prezentacji kmdra Krzysztofa Rybaka z Centrum Doktryn i Szkolenia SZ w Bydgoszczy, byłego dowódcy Wielonarodowego Zespołu Okrętów Obrony Przeciwminowej NATO.

(ek)