„Nie" dla nocnej prohibicji

Mieszkaniec

2024-10-16 18:54:28

@maja rację :jakie meliny co ty bredzisz niebedzie zadnych melin to nie Podlasie bo nikt normalny by tam nie poszedł ani nikt by nie sprzedawał bi co miałby sprzedawać piwo ważone w domu ,meliny to są ale pod właśnie monopolami 24h czy zabkami ,ten kraj tonie w alkoholu a zapłaci za to NFZ ,ZUS itd.,zakaz powinien być na stacjach benzynowych od 22 do 6,stacja benzynowa to nie monopol !