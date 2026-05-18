Ścigała samochodem kobietę z dwojgiem dzieci. Zatrzymanie przed komendą

Fot. KPP w Pyrzycach

Manewr omijania stojącego na drodze samochodu sprowokował siedzącą za kierownicą kobietę do niebezpiecznego pościgu za autem którym jechała mama z dwojgiem dzieci.

REKLAMA

Sytuacja stawała się tym bardziej groźna, że ścigająca wykonywała manewry, które mogły doprowadzić do kolizji lub wypadku na drodze. Uciekająca kobieta starała się ochronić siebie i swoje dzieci. Podczas jazdy zadzwoniła na policję, poinformowała o całej sytuacji i podjechała przed budynek Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Dzięki temu funkcjonariusze mogli szybko rozpocząć interwencję, która przerwała niebezpieczny ciąg zdarzeń.

Okazało się, że agresywna kobieta prowadziła samochód będąc w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo w samochodzie znajdował się pasażer, który był poszukiwany przez organy ścigania. Mężczyzna został zatrzymany.

Na tym interwencja się jednak nie skończyła. Policjanci wykryli, że pojazd posiadał przełożone tablice rejestracyjne, które pochodziły z kradzieży na terenie Gryfina. Prowadzącej go kobiecie prokurator postawił zarzuty m.in. kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, używania tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu, posługiwania się tablicami pochodzącymi z przestępstwa, narażenia innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, w tym małoletnich dzieci, a także znieważenia.

Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

(k)

REKLAMA