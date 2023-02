"Stop agresji drogowej". Wpłynęło ponad 28 tys. zgłoszeń

Na policyjne skrzynki "Stop agresji drogowej" wpłynęło w ub. roku ponad 28 tysięcy zgłoszeń. To nieco więcej niż w roku 2021, gdy było ich trochę ponad 25 tysięcy - poinformował nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Nadkomisarz w rozmowie z PAP przekazał, że ideą powstania policyjnych skrzynek "Stop agresji drogowej" było stworzenie kanału, za pomocą którego kierowcy mogliby przekazywać mundurowym informacje o zachowaniach zagrażających innym uczestnikom ruchu. "Niestety, jak pokazują statystyki, są kierowcy, którzy łamią – często świadomie przepisy ruchu drogowego i zapominają o tym po kilku chwilach i nie wyciągają z tego żadnych wniosków" - podkreślił.

"Takie zachowanie może stać się przyczyną tragicznego w skutkach zdarzenia. Natomiast kierowca wezwany do jednostki policji będzie musiał zapoznać się z materiałem dowodowym i powinien się liczyć z konsekwencjami. Może się zdarzyć, że przy tej okazji funkcjonariusz wytłumaczy mu przepis, który ten kierowca złamał po prostu dlatego, że go nie rozumie. W przyszłości to może uratować czyjeś zdrowie lub życie" - zaznaczył.

Według danych Komendy Głównej Policji w 2022 roku w stosunku do 2021 roku niemal we wszystkich Komendach Wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji wzrosła liczba przesłanych materiałów. "Najwięcej było ich w KSP w 2022 roku - 7012 (2021 r. - 5394), KWP Wrocław - 2543 (2021 r. - 4305), KWP Poznań - 2928 (2021 r. - 2391), KWP Kraków - 2579 (2021 r. - 2177) oraz KWP Katowice - 2678 (2021 r. - 2156)" - wyliczył.

"Najmniej zgłoszeń odnotowano w KWP w Rzeszowie - 444 (2021 r. - 490), KWP Kielce – 533 (2021 r. - 374) oraz KWP Białystok - 377 (2021 r. - 359)" - dodał.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP zaapelował o niezapełnianie policyjnych skrzynek, np. sprawami niewłaściwego parkowania, czy przekraczania prędkości zarejestrowanego prywatną kamerką, czy rejestratorem jazdy.

"Chodzi głównie o nadsyłanie materiałów przedstawiających groźne zachowania, takie, jak np. wyprzedzanie +na trzeciego+, omijanie pojazdu, który ustąpił pierwszeństwa pieszemu na przejściu, przyspieszanie przez wyprzedzanego kierowcę, zajeżdżanie drogi, czy wjazd na skrzyżowanie przy czerwonym świetle" - wyjaśnił.

"Przypadki innych nieprawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego można zgłaszać w jednostce policji, czy też innych służb, w normalnym trybie. Oczywiście przyjrzymy się każdej sprawie, ale - pamiętajmy - skrzynki +Stop Agresji Drogowej+ przypisane są tym najpoważniejszym przypadkom, groźnym dla innych uczestników ruchu drogowego. Przypominam, że wiele z potencjalnych zagrożeń można także zgłosić za pośrednictwem narzędzia online – jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" - podał.

Nadkomisarz Robert Opas w rozmowie z PAP przypomniał też, w jaki sposób skutecznie zgłosić materiały dotyczące "Stop Agresji Drogowej". "Przed wysłaniem zgłoszenia trzeba sprawdzić, na terenie której jednostki policji zostało popełnione wykroczenie. To przyczyni się do szybszej reakcji na zarejestrowane zdarzenie. Prosimy, w celu umożliwienia policjantom skutecznego ścigania sprawców wykroczeń, o przekazanie wraz z materiałem filmowym następujących informacji: data, godzina i miejsce zdarzenia, dane dotyczące pojazdu, dane zgłaszającego" - zaznaczył.

Dodał, że przesłanie materiału filmowego zarejestrowanego przez zgłaszającego oznacza wyrażenie zgodę na jego wykorzystanie, w tym upublicznienie, w celach działań profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. "Cechy identyfikacyjne pojazdów, wizerunki uczestników zostaną zasłonięte w sposób zapewniający ochronę danych osobowych" - wyjaśnił policjant.(PAP)

