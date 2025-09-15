Poniedziałek, 15 września 2025 r. 
Policja wydała oświadczenie po weekendowych incydentach na Podzamczu

Data publikacji: 15 września 2025 r. 12:27
Ostatnia aktualizacja: 15 września 2025 r. 12:55
W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w weekend na ulicy Wielka Odrzańska, specjalne oświadczenie wydała Komenda Miejska Policji w Szczecinie.

Z filmów udostępnionych w mediach społecznościowych wynika, że w sobotę i niedzielę na ul. Wielka Odrzańska na szczecińskim Podzamczu doszło do incydentów z udziałem tego samego rowerzysty. Za każdym razem blokował on rowerem samochody jadące ulicą pod prąd i czekał na przyjazd policji. W efekcie tego w sobotę doszło do awantury między kierowcą zablokowanego samochodu, a rowerzystą, w której użyty został kij bejsbolowy i gaz. 

Sprawa wywołała duże poruszenie w mediach społecznościowych, tym bardziej, że to nie pierwsze tego typu wydarzenia na tej ulicy. W styczniu doszło tu do awantury z udziałem kilku osób, w efekcie której pobity został kierowca taksówki.

Swoje stanowisko w sprawie ostatnich incydentów w poniedziałek w specjalnym oświadczeniu przedstawiła szczecińska policja.

"W obu przypadkach interweniowali funkcjonariusze Policji. Wobec kierowcy samochodu i cyklisty podjęto czynności wyjaśniające w sprawach o wykroczenia.

Druga sytuacja, która miała miejsce w niedzielę, również spotkała się ze stanowczą reakcją policjantów. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy został przekazany do Komisariatu Policji Szczecin – Śródmieście. Tam, w ramach czynności wyjaśniających zostanie dokonana ocena zachowania uczestników zdarzenia.

Warto podkreślić, że problem łamania przepisów ruchu drogowego, w szczególności w rejonie ulicy Wielka Odrzańska, jest nam znany. W rejonie tym prowadzone są kontrole drogowe. Zapewniamy, że każde zgłoszenie, które do nas wpływa, jest analizowane i badane.

Jednocześnie apelujemy do obywateli, którzy są świadkami łamania prawa: Państwa reakcja i dokumentowanie wykroczeń jest cennym wsparciem dla naszych działań oraz dowodem słuszności i skuteczności koncepcji Community Policing. Należy jednak pamiętać, że w pierwszej kolejności zawsze trzeba zadbać o własne bezpieczeństwo. Kiedy obywatel ujawnia popełnione przez innego kierowcę wykroczenie, dokumentując je, powinien zrobić to, minimalizując ryzyko wystąpienia niebezpieczeństwa w wyniku agresywnej reakcji nagrywanego. Ton prowokacyjno-konfrontacyjny zdecydowanie nie jest tutaj wskazany i może prowadzić do niepotrzebnej eskalacji konfliktu.

Najbezpieczniejszym i najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wezwanie na miejsce patrolu Policji poprzez wykonanie połączenia pod numer alarmowy 112 lub, jeśli sytuacja na to pozwala, bezpieczne sfotografowanie i nagranie zdarzenia, następnie przekazanie materiału dowodowego funkcjonariuszom" - można przeczytać w oświadczeniu Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Komentarze

Dziwne
2025-09-15 12:53:43
Czyli w roli agresora postawiono osobę, która stoi na straży prawa, a z łamiącego prawo zrobiono ofiarę? P.S. A co z tą wesołą ekipą, która zaatakowała taksówkarza w tym miejscu - siedzą już?
W pierwszym
2025-09-15 12:52:33
przypadku Ukrainiec z czerwonego porsche na brytyjskich numerach wyszedł z basebolem na Polaka, więc dostał gazem. Drugiego przypadku nie znam, ale jasne jest, że trzeba zgłaszać anonimowo, bo jak czytam milicja prowadzi postępowanie w stosunku do obu stron. Potem się dziwią, że znieczulica, że nikt się nie angażuje, nie interweniuje... wyście do tego doprowadzili!

