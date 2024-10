SBO na terenach prywatnych? Wątpliwości wokół projektu Marcina Biskupskiego

Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina, jest współautorem jednego z projektów zgłoszonych do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekt ten dotyczy Dąbia. Jak twierdzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, jest on niezgodny z przepisami, ponieważ miałby być realizowany nie na obszarze należącym do miasta, ale na terenach prywatnych.

Chodzi o rewitalizację trzech placów w Dąbiu. Nieprawidłowości związane z projektem zauważył aktywista miejski Radosław Adamski. Punkt siódmy regulaminu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego określa, na jakich terenach mogą być realizowane projekty. Projekt Marcina Biskupskiego będzie realizowany na terenach prywatnych. Urząd Miasta projekt odrzucił, a rada ds. SBO także wydała opinię negatywną.

– Politycy Koalicji Obywatelskiej naginają regulamin, który sami uchwalali. Pokazuje to arogancję władzy w naszym mieście – mówił podczas zwołanej w tej sprawie konferencji Krzysztof Romianowski z PiS. – Apelujemy jako politycy Prawa i Sprawiedliwości o wycofanie tego projektu. W projekt ten zaangażowane są trzy osoby. Jedną z nich jest wiceprezydent Biskupski.

Z kolei Marek Chabior, radny PiS, zauważa, że w pozostałych polskich miastach przepisy dotyczące budżetów obywatelskich skonstruowane są podobnie jak w Szczecinie. Na przykład w Poznaniu i we Wrocławiu inwestycje należące do budżetu obywatelskiego mogą być realizowane wyłącznie na terenach, którymi dysponuje miasto.

– Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Szczecin z 2019 roku taki projekt jak ten, nie może być realizowany – mówi Marek Chabior.

Marcin Biskupski powołuje się z kolei na zapis mówiący o tym, że inwestycja może być realizowana na terenach będących przedmiotem użytkowania wieczystego wspólnoty mieszkaniowej. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI