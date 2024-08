"Pionier 1907" ma wrócić w październiku. Zarządzać kinem będzie DK "Krzemień" [GALERIA]

To najważniejsza informacja dla szczecińskiej kultury w ostatnim czasie - kino "Pionier 1907" wraca. Fot. Dariusz Gorajski

Kino "Pionier 1907", jedno z najbardziej ikonicznych miejsc Szczecina, ma wznowić działalność od początku października. Będzie nim zarządzać Dom Kultury "Krzemień". O nowym etapie funkcjonowania "Pioniera" podczas wtorkowej konferencji prasowej zorganizowanej w budynku kina przy al. Wojska Polskiego 2 opowiadał między innymi Marcin Biskupski, zastępca prezydenta Szczecina.

- Chcemy, by kino było prowadzone przez szczecinian i służyło wszystkim tym, którzy kochają kino - mówił samorządowiec. - Jesteśmy na etapie budowania zespołu. Chciałbym bardzo podziękować pani Barbarze Igielskiej, dyrektor Zamku Książąt Pomorskich, za to, że wyraziła wolę pomocy nam w pierwszym okresie. Cieszy mnie, że różne instytucje artystyczne w Szczecinie potrafią ze sobą współpracować dla dobra mieszkańców.

O sprawy artystyczne i repertuar ma zadbać znany szczeciński specjalista od filmów, Krzysztof Spór. Mówił o tym, że choć wyzwań jest sporo - administracyjnych, koncepcyjnych technicznych - to chce, żeby od października "Pionier" działał codziennie.

- Kino będziemy odbudowywać latami. Jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do przemyślenia - dodawał Krzysztof Spór.

- Potrzebujmy minimum kilku milionów złotych na to, aby kino wyglądało bardziej profesjonalnie i dawało widzowi odpowiednią wysoką jakość - dodawał Marcin Biskupski, odnosząc się do kwestii czekającego "Pionier" remontu. - Jesteśmy dopiero przed planowaniem budżetu na przyszły rok. Na dziś nie jesteśmy zagwarantować wydatków inwestycyjnych na tym poziomie, stąd pomysł, aby robić to we własnym zakresie, poprzez współpracę wspaniałych ludzi, przez Dom Kultury "Krzemień". Jak tylko będziemy znali dochody miasta w przyszłym roku, to będziemy mogli planować wydatki.

Na razie pieniądze są tylko na mniej wymagające prace, między innymi remont toalet.

Kierownikiem kina będzie Katarzyna Błażewicz, współpracowniczka poprzedniego właściciela Jerzego Miśkiewicza. Zapewniła, że pomysłów na nowego "Pioniera" jest wiele. Karty mają być sukcesywnie odsłaniane w kolejnych tygodniach.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 28.08.2024 r.©℗

Alan Sasinowski