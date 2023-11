SBO 2024 - ostatnia niewiadoma. Remis, czyli rozstrzygające losowanie

W ub. tygodniu zakończyło się głosowanie SBO 2024. Szczecinianie wskazali 33 projekty. Fot. Dariusz GORAJSKI

W historii Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego tego jeszcze nie było! Ślepy los, a właściwie czwartkowe losowanie zdecyduje, który ze zwycięskich projektów lokalnych zostanie zrealizowany na Niebuszewie.

W ub. tygodniu zakończyło się głosowanie SBO 2024. Szczecinianie wskazali 33 projekty, których realizacja - przynajmniej z założenia - zmieni Szczecin na lepszy. Okazało się jednak, że w przypadku obszaru lokalnego Niebuszewo wybór nie był tak prosty, jak mogłoby się wydawać. O uwagę szczecinian zabiegało pięć projektów, zakładających m.in. poprawę bezpieczeństwa przy ul. Tomaszowskiej, powstanie międzypokoleniowych stref rekreacji na os. Książąt Pomorskich, organizację zajęć dodatkowych dla przedszkolaków, a także budowę miejsc postojowych przy ul. Bandurskiego oraz trasy rowerowej wzdłuż ul. Krasińskiego.

Jednak tylko dwa pierwsze zyskały największe poparcie. Mało tego - identyczne: po 248 głosów.

Celem pierwszego jest „wybudowanie zatoki parkingowej wzdłuż terenu Społecznej Szkoły Podstawowej oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej zadania oraz przyszłego remontu ul. Tomaszowskiej”. Natomiast drugi zakłada „budowę największego placu zabaw wraz ze strefą rekreacji dla dzieci i dorosłych na terenie zielonym przy ul. Cedyńskiej”, a jego otwarcie ma nastąpić w ramach „festynu z okazji powitania lata”. Realizacja obu przedsięwzięć została wyceniona na 450 tysięcy złotych. Co ciekawe, autorem obu jest radny Łukasz Kadłubowski (KO).

Regulamin SBO nie przewiduje dogrywki, czyli ponownego głosowania projektów, które uzyskały identyczną - remisową - liczbę głosów szczecinian.

- O tym, który projekt wejdzie na listę zwycięzców, zdecyduje losowanie, które odbędzie się podczas posiedzenia Rady ds. Budżetu Obywatelskiego. Czyli już w czwartek, 30 listopada, o godz. 16 - przekazuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta. - Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na oficjalnym profilu Biura Dialogu Obywatelskiego na Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCg7P6n44DSsL_6sCWygsgzw ), a także na stronie konsultuj.szczecin ( https://konsultuj.szczecin.pl/chapter_116316.asp ).

Przypomnijmy: we właśnie dobiegającej końca edycji SBO 2024 mieszkańcy mogli wybierać spośród 149 projektów - 124 lokalnych oraz 25 w debiutującej kategorii „Zielonego SBO”. Decydowali o podziale 17,2 mln złotych, zarezerwowanych na realizację budżetu obywatelskiego - najniższej kwoty na ten cel wskazanej ustawą.

- Zgodnie z rekomendacjami miejskich radnych i zapisami nowego regulaminu SBO do realizacji skierowane zostaną projekty, które zdobyły najwięcej głosów w swojej kategorii do wyczerpania puli środków. Oznacza to, że w przypadku, gdy budżet zwycięskiego projektu nie wyczerpie puli środków z danego obszaru, na realizację będzie miał szansę kolejny z listy, którego wycena będzie się mieściła w pozostałej kwocie - dodaje Sylwia Cyza-Słomska. ©℗

Arleta NALEWAJKO