Głosy warte miliony. Wkrótce głosowanie w SBO

17,2 mln zł - tyle wynosi budżet SBO 2024. Fot. Dariusz Gorajski

Można zrezygnować z wpływu na przyszłość miasta. Albo wziąć sprawy w swoje ręce, czyli wskazać najbardziej optymalne z projektów - inwestycyjnych oraz społecznych - do realizacji w skali Szczecina. Taki wybór, poprzez głosowanie, daje wyłącznie Szczeciński Budżet Obywatelski.

Przed nami głosowanie na projekty SBO 2024. Ruszy 8 listopada o godz. 12. Może się wydawać, że to szmat czasu. Jednak przed oddaniem głosu, warto dobrze się zastanowić: zapoznać z każdą kartą zgłoszonego projektu, nie pomijając załączników, a także z wynikami weryfikacji formalnej oraz merytorycznej każdego ze zgłoszonych pomysłów. Przeczytanie opisów, ocena szacunkowych kosztów oraz uzasadnień każdego z projektów SBO 2024 to spora lektura. Na analizę czeka w sumie 149 inicjatyw, w tym 124 lokalne oraz 25 ujętych w kategorii „Zielone SBO”.

- To pierwsze głosowanie SBO na zupełnie nowych zasadach - stwierdza Magdalena Błaszczyk, dyrektorka Biura Dialogu Obywatelskiego, sprawującego pieczę nad SBO. - Do dyspozycji mieszkańców będą dwa głosy: jeden na projekty lokalne i jeden na projekty „Zielonego SBO”. Ale zanim będzie można oddać swoje głosy zapraszamy mieszkańców do zapoznawania się z listą projektów, a projektodawców do promowania swoich pomysłów.

Do tej pory szczecinianie mogli głosować na projekty tzw. ogólnomiejskie oraz lokalne. Każdy dysponował 5 głosami. Teraz ma do dyspozycji wyłącznie dwa, więc ich wartość i znaczenie wzrosły. Decydować będą bowiem o rozdysponowaniu w sumie 17,2 milionów złotych. Tyle wynosi budżet SBO 2024. Większość z tej puli zostanie przeznaczona na realizację projektów lokalnych - 12,04 zł zł. Natomiast zdecydowanie, czyli ponad dwukrotnie, mniejszy jest budżet Zielonego SBO - wynosi 5,16 mln zł.

- W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina, niezależnie od wieku i miejsca zameldowania - przekazuje Centrum Informacji Miasta. - Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej. Mieszkańcy, którzy nie będą mogli zagłosować samodzielnie, będą mogli skorzystać z pomocy asystenta w Urzędzie Miasta Szczecin przy placu Armii Krajowej 1, lub filii na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40 . Pomoc asystenta dostępna będzie w godzinach pracy urzędu. Wsparcia w głosowaniu elektronicznym udzieli również Akademia SBO.

Pierwsze warsztaty Akademii SBO odbędą się już w najbliższy czwartek (26 października), o godz. 18. Tym razem będą skierowane do autorów zgłoszonych projektów - pt. „Jak promować swój projekt zgodnie z regulaminem”. Odbędą się online. Zapisy są przyjmowane pod adresem: https://www.akademiasbo.szczecin.pl/wsparcie-promocyjne/warsztaty-promocyjne . ©℗

Arleta NALEWAJKO