SBO 2024. Głosowanie na finiszu

Tylko do czwartku (23 listopada), do godz. 12, można głosować w SBO 2024. To spora – obywatelska – szansa na lepszy Szczecin. Fot. Arleta NALEWAJKO

Do wyboru jest 149 pomysłów na Szczecin. Nie ma opcji, żeby wśród nich nie było choć jednego, który zmieni bliską okolicę na lepsze. Dlatego warto wziąć sprawy w swoje ręce i zdecydować – głosując w Szczecińskim Budżecie Obywatelskim – w co zainwestować miliony z kasy miasta.

Chodzi o podział 17,2 mln złotych. Aż 70 proc. z tej puli zostanie przeznaczonych na realizację projektów lokalnych, a pozostałe – po raz pierwszy w historii Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego – rozdysponowana na „Zielone SBO”. Każdy szczecinianin – niezależnie od wieku oraz miejsca zamieszkania – może mieć w tym swój udział. Jest tylko jeden warunek: powinien oddać swój głos w SBO 2024 do najbliższego czwartku (23 listopada), do godz. 12.

Głosowanie jest już na ostatniej prostej. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 19,5 tysięcy osób. Wśród nich najbardziej aktywne są osoby pomiędzy 31-40 rokiem życia, podobnie jak dobiegające do „50”. W każdej z kategorii wiekowych pośród głosujących dominują kobiety – ponad 10,6 tys. Także w grupie do 90 r. życia.

Głosujący wybierają pomiędzy 124 projektami lokalnymi oraz 25 w kategorii „Zielonego SBO”. We właśnie finiszującej edycji SBO 2024 po raz pierwszy głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. I jest niezwykle proste.

– Wystarczy wejść na stronę www.sbo.szczecin.eu, wybrać przycisk „Głosuj”, zapoznać się z instrukcją i w kilku prostych krokach dokonać wyboru – podpowiada Sylwia Cyza -Słomska z Centrum Informacji Miasta. – Mieszkańcy, którzy nie będą mogli zagłosować samodzielnie, mogą skorzystać z pomocy asystenta w Urzędzie Miasta Szczecin przy placu Armii Krajowej 1, lub filii na Prawobrzeżu przy ul. Rydla 39-40 (sala obsługi interesantów). Pomoc asystenta dostępna będzie w godzinach pracy urzędu. Wsparcia w głosowaniu elektronicznym udzieli również Akademia SBO.

Każdy szczecinianin w SBO 2024 ma do dyspozycji dwa głosy. Jednym może wesprzeć wybrany projekt lokalny, a drugim – „Zielone SBO”.

Równolegle z zasadniczym głosowaniem na społecznościowym (fb) profilu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego trwają konkursy, w których do wygrania są m.in. bilety do Filharmonii, Teatru Współczesnego, Teatru Kana, Muzeum Techniki czy Willi Lentza, ciekawe książki i płyty CD. To dodatkowa zachęta dla wahających się przed oddaniem głosu na obywatelskie projekty, które mają szansę zmienić Szczecin na lepsze. Wystarczy dać im szansę. ©℗

A. NALEWAJKO