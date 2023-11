Szczeciński Budżet Obywatelski 2024. Dwa (ważne) głosy na jedno miasto

Głosowanie edycji SBO 2024 wystartuje już w środę (8 listopada), o godz. 12. Fot. Anna Gniazdowska

Startuje głosowanie SBO 2024. Może w nim wziąć udział każdy mieszkaniec Szczecina - niezależnie od wieku i miejsca zameldowania. I zdecydować o realizacji ważnych dla szczecinian projektów: tzw. zielonych oraz lokalnych. W gestii głosujących będzie podział 17,2 mln złotych.

Warto wziąć sprawy w swoje ręce, czyli wskazać najbardziej optymalne z projektów - inwestycyjnych oraz społecznych - do realizacji w skali Szczecina. Taki wybór, poprzez głosowanie, daje wyłącznie Szczeciński Budżet Obywatelski. Głosowanie edycji SBO 2024 wystartuje już dziś (8 listopada), o godz. 12. Jednak w tym roku po raz pierwszy będzie przebiegać wyłącznie w formie elektronicznej.

- Mieszkańcy, którzy nie będą mogli zagłosować samodzielnie, mogą skorzystać z pomocy asystenta dyżurującego w Urzędzie Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1, lub filii na Prawobrzeżu - przy ul. Rydla 39-40. Wsparcia w głosowaniu elektronicznym udzieli również Akademia SBO - przekazuje Centrum Informacji Miasta.

Akademia SBO czekać będzie na zainteresowanych udziałem w głosowaniu SBO 2024 także podczas dwóch najbliższych sportowych wydarzeń. Pierwsze - już dziś (8 listopada) o godz. 18.30 - mecz King Wilki Morskie Szczecin vs AEK Athens w ramach Basketball Champions League w Netto Arenie.

- Mamy nadzieję, że mecz będzie okazją nie tylko do sportowych emocji, ale również rozmów o mieście. Zapraszamy zarówno tych, którzy jeszcze nie wiedzą na co oddać swoje głosy, jak i osoby, które chciałyby zrobić to z naszą pomocą - przekonuje Paulina Stok-Stocka, realizatorka Akademii SBO. - Jeśli jednak nie wybieracie się na mecz, a chcielibyście spotkać się z nami, okazją będzie Bieg Niepodległości, który odbędzie się 11 listopada.

Podczas tegorocznego 5. Szczecińskiego Biegu Niepodległości stoisko Akademii SBO będzie rozstawione na nadodrzańskim bulwarze Łasztowni, opodal ławek napisu „Szczecin”. Będzie dostępne dla zainteresowanych w godz. 12-16.30.

Na liście do głosowania znajdzie się 149 pomysłów na Szczecin, zblokowanych w dwóch kategoriach: projektów lokalnych (124) oraz „Zielonego SBO” (25). Każdy z głosujących będzie mógł poprzeć tylko jedno przedsięwzięcie w danej kategorii. Ich pełna lista znajduje się na stronie: www.sbo.szczecin.eu .

Głosowanie w ramach SBO 2024 potrwa do 23 listopada, również do godz. 12. ©℗

A. NALEWAJKO