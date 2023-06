Samorządy województw mają 25 lat

W siedzibie sejmiku województwa zachodniopomorskiego w Szczecinie otwarto wystawę pod nazwą "XXV-lecie Samorządów Województw RP". W tym roku mija bowiem 25. rocznica uchwalenia ustawy o samorządzie województwa. Na mocy dokumentu z 24 lipca 1998 roku powołano 16 województw (w miejsce dotychczasowych 49). Odtąd samorządy skuteczniej mogą realizować te zadania, którymi wcześniej zajmowała się administracja centralna.

– Zdobyte w ciągu ostatnich 25 lat doświadczenia i wypracowane dobre praktyki należy rozwijać i pomnażać. Chcemy celebrować to, co dotychczas udało się zdziałać dla Polski na poziomie regionalnym. Jesteśmy dumni z naszej pracy, cieszymy się tym jubileuszem, bo to sukces nie tylko nas – samorządowców, ale wszystkich naszych lokalnych społeczności – komentuje marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

