Tracimy setki milionów. Samorządy chcą zmian, projekty czekają w Senacie

Strata

2022-08-08 09:02:08

Co to znaczy "tracimy" setki milionów? Ktoś je ukradł jak za 8 lat Platformy mafie vat wycisnęły 450 mld utraconych wpływów? Nie, tutaj samorządy zrobiły sobie własną alternatywną politykę, finansują elgiebety i tranzycje, spotkania polityczne jak z B.Komorowskim czy galę Fryderyków. Jaki to ma związek z potrzebami mieszkańców? Poza tym rozbuchane koszty miejskich para-inwestycji gdzie tworzy się kamienne pustynie. Skoro zdrożeje prąd dla tramwajów to jak zdrożeje obsługa Fabryki Wody?