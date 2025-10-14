Samochód w wodzie w Świnoujściu. Zakończyła się akcja wydobycia (akt. 1)

Zakończyła się akcja wydobywania samochodu, który w nocy z niedzieli na poniedziałek wjechał do wody obok przeprawy promowej Karsibór.

Pojazd wydobył na brzeg specjalistyczny dźwig. Nabrzeże opuściły już wszystkie służby biorące udział w akcji.

Wcześniejsza informacja

Trwa akcja wydobycia pojazdu, którym wjechano do wody w nocy z niedzieli na poniedziałek. Deszczowa aura nie pomaga w pracach, które rozpoczęły się już o g. 10 i nadal trwają.

W poniedziałek służby skupiały się na zlokalizowaniu samochodu na dnie, tuż obok przeprawy promowej Karsibór. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ze Szczecina prowadziło akcję poszukiwawczą. Przy użyciu sonaru udało się ustalić przypuszczalną lokalizację pojazdu. Na miejscu pracowała jednostka R-401, która jest w dyspozycji Urzędu Morskiego.

Jak ustalono, na bazie informacji udzielonych przez świadków zdarzenia, pojazd jest najprawdopodobniej pusty, jednak nie ma co do tego pewności. Miały nim podróżować dwie osoby, kobieta i mężczyzna, a do samego zdarzenia doszło na kilka minut przed północą w niedzielę. Na miejscu strażacy uratowali kobietę, natomiast druga osoba miała się oddalić z miejsca zdarzenia.

