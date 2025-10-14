Wtorek, 14 października 2025 r. 
Samochód w wodzie w Świnoujściu. Zakończyła się akcja wydobycia (akt. 1)

Data publikacji: 14 października 2025 r. 12:28
Ostatnia aktualizacja: 14 października 2025 r. 14:23
Samochód w wodzie w Świnoujściu. Zakończyła się akcja wydobycia
 

Zakończyła się akcja wydobywania samochodu, który w nocy z niedzieli na poniedziałek wjechał do wody obok przeprawy promowej Karsibór. 

Pojazd wydobył na brzeg specjalistyczny dźwig. Nabrzeże opuściły już wszystkie służby biorące udział w akcji.

***

Wcześniejsza informacja

Trwa akcja wydobycia  pojazdu, którym wjechano do wody w nocy z niedzieli na poniedziałek. Deszczowa aura nie pomaga w pracach, które rozpoczęły się już o g. 10 i nadal trwają.

W poniedziałek służby skupiały się na zlokalizowaniu samochodu na dnie, tuż obok przeprawy promowej Karsibór. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ze Szczecina prowadziło akcję poszukiwawczą. Przy użyciu sonaru udało się ustalić przypuszczalną lokalizację pojazdu. Na miejscu pracowała jednostka R-401, która jest w dyspozycji Urzędu Morskiego. 

Jak ustalono, na bazie informacji udzielonych przez świadków zdarzenia, pojazd jest najprawdopodobniej pusty, jednak nie ma co do tego pewności. Miały nim podróżować dwie osoby, kobieta i mężczyzna, a do samego zdarzenia doszło na kilka minut przed północą w niedzielę. Na miejscu strażacy uratowali kobietę, natomiast druga osoba miała się oddalić z miejsca zdarzenia.

Tekst i fot. (km)

Komentarze

ryba
2025-10-14 14:07:21
na jej miejscu opowiadał bym jak poseł Mejza- ze to wszystko przez Tuska. To on mu kazał jechac ponad 200 kmh więc może tu było identycznie? Wszystko zalezy od stanu umysłu
Naiwne
2025-10-14 13:57:52
Bardzo odpowiedzialnego kawalera znalazła sobie ta niewiasta, bo może i ją zostawił w wodzie, za to sam uciekł z miejsca zdarzenia...pewnie po pomoc.
Coś poszło
2025-10-14 13:27:56
nie tak!

