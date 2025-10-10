Rusza budżet obywatelski w Świnoujściu. Mieszkańcy mogą już składać wnioski

Jeden z poprzednich projektów obywatelskich: Krok do Zdrowia – rehabilitacja dla mieszkańców Świnoujścia. Łącznie udzielono 1451 usług rehabilitacyjnych dla 110 pacjentów, w tym 110 konsultacji fizjoterapeutycznych. Najczęściej wykonywanymi zabiegami były: emfield, elektrostymulacja, kinezyterapia, masaż klasyczny i wirowy. Fot. UM Świnoujście

Już po raz dwunasty mieszkańcy Świnoujścia będą mieli realny wpływ na to, jak zmieni się ich miasto. Rusza kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego – narzędzia, które pozwala mieszkańcom zgłaszać własne pomysły na inwestycje i działania społeczne, a następnie zdecydować w głosowaniu, które z nich zostaną zrealizowane.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2026 zaplanowano 2 326 706 zł. To spora kwota, która zostanie podzielona pomiędzy projekty ogólnomiejskie oraz lokalne – tak, aby każda część miasta miała szansę skorzystać z tej inicjatywy.

Na projekty ogólnomiejskie przeznaczono łącznie 1 163 353 zł, z czego: 977 216,52 zł trafi na tzw. projekty inwestycyjne („twarde”) – tu maksymalny koszt pojedynczego projektu to 488 608,26 zł. Na projekty nieinwestycyjne („miękkie”) – np. warsztaty, wydarzenia kulturalne czy sportowe zarezerwowano 186 136,48 zł. Jeden taki projekt nie może przekroczyć 46 534,12 zł. Projekty ogólnomiejskie powinny służyć szerokiemu gronu mieszkańców – niezależnie od dzielnicy.

Druga połowa środków, czyli również 1 163 353 zł, zostanie podzielona na cztery rejony Świnoujścia. Dzięki temu każda część miasta będzie mogła liczyć na wsparcie i rozwój. W każdym rejonie dostępna będzie taka sama pula:

232 670,60 zł na projekty inwestycyjne („twarde”), przy maksymalnym koszcie jednego projektu wynoszącym 116 335,30 zł. 58 167,65 zł na projekty nieinwestycyjne („miękkie”), gdzie pojedyncza inicjatywa nie może kosztować więcej niż 29 083,83 zł.

To właśnie w ramach projektów lokalnych najczęściej pojawiają się pomysły takie jak: nowe ławki, oświetlenie, place zabaw, festyny dzielnicowe czy zajęcia sportowe dla dzieci i seniorów.

Kto może zgłosić projekt i jak to zrobić?

Składanie wniosków trwa od 7 do 28 października 2025 roku. W tym czasie każdy mieszkaniec Świnoujścia może złożyć swój projekt – ważne jednak, by uzyskał odpowiednie poparcie: minimum 30 podpisów w przypadku projektu ogólnomiejskiego, minimum 5 podpisów dla projektu lokalnego.

Wnioski można składać online – za pośrednictwem strony internetowej: swinoujscie.budzet-obywatelski.org Lista projektów dopuszczonych do głosowania zostanie, zgodnie z harmonogramem, opublikowana w dniu 8 grudnia 2025 r. na stronie internetowej: swinoujscie.budzet-obywatelski.org, wraz z kartą do głosowania. W tym dniu rozpocznie się głosowanie, które potrwa do 22 grudnia 2025 r.

