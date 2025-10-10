Tunel w Świnoujściu będzie teraz często zamknięty. Warto sprawdzić terminy

Jak mowa o tunelu w naszym województwie, to oczywiście chodzi o Świnoujście. Na szczęście zamknięcia tunelu będą jedynie nocne, jednak ich natężenie, to coś niespotykanego do tej pory.

Tunel w Świnoujściu będzie zamykany na przynajmniej jedną noc i to przez 11 weekendów z rzędu. Począwszy od dziś, czyli 10 października. Znane są już godziny jego zamknięcia, jednak w pozostałych przypadkach informacja będzie płynęła bezpośrednio przed kolejnymi zamknięciami. W piątek w nocy tunel będzie nieprzejezdny w godzinach od 22 do 5 rano w sobotę. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Żeglugi w Świnoujściu wyłączenia tunelu są związane z planowanymi pracami iniekcyjnymi Generalnego Wykonawcy w kanale dymowym oraz w pasie drogowym. Prace iniekcyjne polegają na wstrzykiwaniu pod dużym ciśnieniem specjalistycznych materiałów, które mają wzmocnij lub uszczelnić konstrukcję tunelu. Ponadto wykonawca będzie pracował nad realizacją uwag z przeglądu, a także pracami ze zgłoszeń gwarancyjnych. Pełne nocne zamknięcie tunelu to wniosek z jakim wyszedł do ZDMiŻ w Świnoujściu właśnie wykonawca inwestycji. Mimo zamknięcia dopuszczony będzie ruch autobusów i pojazdów uprzywilejowanych po uprzednim kontakcie z dyspozytorem. Dla mieszkańców i gości w powyższym terminie i czasie uruchomiony będzie prom na przeprawie promowej Warszów. (km)

W czasie zamknięcia tunelu komunikację pomiędzy wyspami zabezpieczać będzie autobus linii „N” Komunikacji Autobusowej oraz prom Bielik. Prom kursować będzie w godzinach:

23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:30 z Warszowa

23:30, 00:30, 01:30, 02:30, 03:50, 05:00 z Centrum Miasta

PLANOWANE NOCNE ZAMKNIĘCIA TUNELU

Noc 10/11.10.2025 w godzinach od 22:00 do 05:00,

Noc 16/17.10.2025 w godzinach od 23:00 do 03:00 – ćwiczenia szkolące z systemów pożarowych oraz koordynacji i współpracy służb zaangażowanych przy zdarzeniu pożarowym w tunelu,

Noc 17/18.10.2025,

Noc 24/25.10.2025,

Noc 07/08.11.2025,

Noc 14/15.11.2025,

Noc 21/22.11.2025,

Noc 28/29.11.2025,

Noc 05/06.12.2025,

Noc 12/13.12.2025,

Noc 19/20.12.2025.

