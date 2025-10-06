Rada dwunastu seniorów powstała w Świnoujściu. Społecznicy doradzą miastu

Rada Miasta Świnoujście przyjęła uchwałę o powołaniu Rady Seniorów. Fot. Wojciech Basałygo

Rada Miasta Świnoujście przyjęła uchwałę o powołaniu Rady Seniorów, nowego ciała konsultacyjno-doradczego, które ma reprezentować interesy mieszkańców w wieku powyżej 60 lat i umożliwiać im aktywny udział w życiu publicznym miasta. Uchwała wraz ze statutem wejdzie w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Rada Seniorów będzie liczyła 12 członków i stanie się pomostem między środowiskiem osób starszych a władzami samorządowymi. Jej rolą będzie współpraca z prezydentem i radnymi przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki senioralnej, opiniowanie projektów uchwał, składanie wniosków oraz formułowanie propozycji działań na rzecz poprawy jakości życia seniorów. Jak podkreśla przewodniczący Rady Miasta Ryszard Teterycz, powołanie tego gremium to wyraz troski o solidarność międzypokoleniową i chęć zapewnienia osobom starszym realnego wpływu na sprawy miasta.

Kadencja Rady Seniorów została określona na pięć lat, jednak nie może być dłuższa niż kadencja samej Rady Miasta. Członkowie będą pracować społecznie. Zgodnie ze statutem część składu zostanie wyłoniona w wyborach bezpośrednich spośród mieszkańców Świnoujścia, którzy ukończyli 60. rok życia, natomiast pozostali przedstawiciele zostaną zgłoszeni przez organizacje pozarządowe oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nabór kandydatów ogłosi prezydent miasta, a osoby indywidualne będą musiały przedstawić listy poparcia co najmniej dwudziestu seniorów.

Zakres działań Rady Seniorów obejmuje nie tylko współpracę z władzami gminy, lecz także własne inicjatywy. W statucie zapisano, że rada będzie działać na rzecz przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, promocji zdrowia i profilaktyki, rozwoju edukacji, kultury i rekreacji. Jej zadaniem będzie również udział w konsultacjach dotyczących inwestycji miejskich, troska o uwzględnianie potrzeb seniorów w procesach decyzyjnych, budowanie dialogu międzypokoleniowego oraz przełamywanie stereotypów związanych ze starością.

Obsługę administracyjną nowej instytucji zapewni Biuro Rady Miasta, a nadzór nad jej działalnością sprawować będzie Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej. Działalność rady zostanie sfinansowana z budżetu miasta.

(bo)