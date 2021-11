"Samochód - odkurzacz" z Holandii udrożni korytarze pod zamkiem

Trwa udrażnianie podziemnych korytarzy pod Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie. Pomoże w tym "samochód - odkurzacz", który dotarł do naszego miasta z Holandii.



Prowadzone obecnie prace - udrożnienie podziemnych tuneli na skarpie północnej i pod skrzydłem północnym wraz z zabezpieczeniem odkrytych tuneli w formule „zaprojektuj i wybuduj” – rozpoczęły się 25 października.



- W pierwszym etapie wykonawca najpierw przygotował miejsce robót - przeprowadził montaż niezbędnych instalacji w tunelach, na przykład oświetlenia, a następnie rozpoczął ręczne oczyszczanie korytarzy z dużych odpadów, desek, kamieni, metali - informuje Monika Adamowska, rzecznik prasowy Zamku. - W tunelach zalegały blisko 2 tony takich odpadów. W dotychczas sprawdzonych częściach korytarzy nie odnaleziono przedmiotów z okresu ich budowy lub pierwotnego użytkowania.



Jednocześnie wykonawca rozpoczął prace projektowe do przeprowadzenia dalszych etapów robót, czyli zabezpieczenia korytarzy i wykonania drugiego wejścia. Specjalistyczny samochód, który posłuży do kolejnych działań - czyli do odprowadzania szlamu i drobniejszych kamieni – został specjalnie w tym celu sprowadzony przez wykonawcę z Holandii i dotarł do Zamku w środę.

- Wykonawca nazywa go „samochodem-odkurzaczem” - mówi Monika Adamowska. - Wóz wyposażony jest w pompę o mocy 9000 m sześc./h i zamkniętą komorę filtracyjną. Przeznaczony jest do „odkurzania” suchych i mokrych odpadów, które pompa zasysa do zbiornika. Instalacja do zasysania zostanie rozprowadzona wewnątrz tuneli. Odprowadzone do zbiornika odpady będą przekazane do utylizacji.



Umowę z wykonawcą Zamek podpisał 22 października. Firma ma 145 dni na realizację zadania.

(as)