Sam otworzył bramkę i zapytał policjantów, czego potrzebują

Policjanci z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie podczas interwencji zauważyli mężczyznę zachowującego się podejrzanie na terenie swojej posesji. 46-latek sam otworzył funkcjonariuszom bramkę i zapytał, czego potrzebują.

W trakcie przeszukania wywiadowcy znaleźli znaczną ilość środków odurzających oraz przedmioty służące do ich porcjowania i dystrybucji. Łącznie zabezpieczono ponad 1,6 kilograma substancji, w tym amfetaminę, mefedron, marihuanę oraz MDMA. Ponadto ujawniono wagi jubilerskie, blisko 200 woreczków strunowych, telefony komórkowe oraz gotówkę.

Zatrzymany przyznał, że od kilku miesięcy zajmował się handlem narkotykami. Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania oraz wprowadzania do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zgromadzony materiał dowodowy wraz z zabezpieczonymi przedmiotami przekazano do dalszego postępowania. Jak ocenia policja, sprawa ma charakter rozwojowy.

