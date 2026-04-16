Cios w narkobiznes. Kryminalni zabezpieczyli setki porcji narkotyków

Fot. KMP Koszalin

Koszalińscy kryminalni zabezpieczyli znaczne ilości środków odurzających, eliminując z rynku blisko 800 porcji marihuany, 200 porcji kokainy oraz morfinę. W związku z tą sprawą zatrzymany został 48-latek, który już usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających.

Policjanci od dłuższego czasu prowadzili działania związane ze zwalczanie przestępczości narkotykowej, których efektem było zatrzymanie 48-letniego mieszkańca powiatu.

W zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeniach funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli znaczne ilości substancji zabronionych ustawą.

- Środki odurzające zostały przekazane do dalszych badań, natomiast podejrzany trafił do policyjnego aresztu - poinformowała asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd.

