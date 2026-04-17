Maczeta, kij bejsbolowy i narkotyki. Samochodowy i pieszy pościg w Szczecinie [FILM]

Zatrzymany kierowca trafił do aresztu. Fot. KMP Szczecin

Kierowca osobowego Volkswagena w piątek rano najpierw nie zatrzymał się do policyjnej kontroli trzeźwości, a potem zaczął uciekać autem ulicami Szczecina. Radiowozem ruszyli za nim policjanci.

REKLAMA

Po krótkim pościgu mężczyzna porzucił pojazd i wraz z pasażerami próbował uciekać pieszo. Mundurowi, wspierani przez psa służbowego, odnaleźli i zatrzymali wszystkich uciekinierów.

Podczas przeszukania policjanci znaleźli przy kierowcy narkotyki, a w aucie niebezpieczne narzędzia: maczetę i kij bejsbolowy. Jak się okazało, mężczyzna prowadził pod wpływem alkoholu i środków odurzających.

Na wniosek policji i prokuratury sąd zastosował wobec zatrzymanego dwumiesięczny areszt. Odpowie on m.in. za jazdę w stanie nietrzeźwości, niezatrzymanie się do kontroli oraz narażenie innych osób na niebezpieczeństwo.

(k)

REKLAMA