Dziewięciu nowych policjantów rozpoczęło służbę w Stargardzie

Od 1 kwietnia szeregi Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie zasiliło dziewięciu młodych funkcjonariuszy. Rozpoczęli służbę w ramach adaptacji zawodowej.

REKLAMA

Adaptacja zawodowa to okres intensywnej nauki, zdobywania doświadczenia oraz rozwijania umiejętności niezbędnych podczas codziennej służby. Nowi policjanci przez najbliższe tygodnie będą poznawać specyfikę pracy w terenie, uczestniczyć w działaniach prewencyjnych i patrolach oraz uczyć się praktycznego reagowania na sytuacje wymagające interwencji.

Jak podkreśla asp. Wojciech Jędrych, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie, młodzi funkcjonariusze będą doskonalić swoje kompetencje pod okiem doświadczonych policjantów.

- W ramach adaptacji biorą udział w patrolach, wspierają działania prewencyjne oraz aktywnie uczestniczą w dbaniu o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu - informuje rzecznik.

Uroczyste spotkanie inaugurujące rozpoczęcie służby odbyło się z udziałem pełniącego obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie Emila Ubycha oraz jego zastępcy Damiana Kowalskiego. Przełożeni skierowali do nowych funkcjonariuszy słowa wsparcia, życząc im sukcesów, wytrwałości oraz satysfakcji z wykonywanej służby.

Pojawienie się nowych policjantów to ważna wiadomość nie tylko dla samej jednostki, ale również dla mieszkańców Stargardu i całego powiatu. Każdy nowy funkcjonariusz oznacza większe wsparcie dla działań prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rozpoczęcie adaptacji zawodowej to pierwszy krok na drodze do pełnoprawnej służby. Dla dziewięciu młodych policjantów to początek wymagającej, ale odpowiedzialnej pracy, której celem będzie troska o bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

(w)

REKLAMA