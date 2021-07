"Kamerzysta". Akt oskarżenia już w sądzie

Akt oskarżenia przeciwko "Kamerzyście" trafił do sądu. Oznacza to, że prokuratura zakończyła w jego sprawie śledztwo. Jego proces ma się rozpocząć we wrześniu.

Przypomnijmy, że aresztowany youtuber, nazywany powszechnie „Kamerzystą”, jest podejrzany o znęcanie się nad osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny. Został zatrzymany za nagranie i późniejsze opublikowanie w internecie filmu, w którym zmusza niepełnosprawnego intelektualnie chłopca do robienia poniżających zadań za pieniądze (miał m.in. zjeść kocie odchody).

Zaraz po zatrzymaniu prokurator prowadzący sprawę wnioskował o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu. Wyznaczony czas odosobnienia już jednak minął. Oskarżyciel publiczny już kolejny raz złożył więc wniosek o jego przedłużenie. Sąd przychylił się do prośby prokuratora - zatrzymany przebywać będzie w areszcie do połowy września.

Zarzut znęcania się nad osobą nieporadną usłyszały w sumie trzy osoby: „Kamerzysta” i jego dwaj znajomi, którzy brali udział w nagraniu. Wszystkim grozi do ośmiu lat więzienia.

(lw)