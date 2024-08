"W szpitalu dzieje się źle". Oddział zamknęli, bo nie ma lekarzy

@? Pacjenci z okolicy to wiedzą i kto tylko może ucieka przed tymi umieralniami. Ci z Barlinka i Golenowia do Szczecina, a ci z koszalina do Kołobrzegu lub Szczecina. Życie się ma jedno.

ale jak to

2024-08-13 21:45:40

Ale jak to nie ma? poslanka pisu mowila w sejmie do lekarzy NIECH JADĄ, no i pojechali, na szczescie sa konfederuskie antyszczepy,szamani, znahorzy ,uzdrowiciele duchowi, wszyscy oni wylecza was ze wszystkich chorob, do nich kolejek nie ma, smiało rejestrujcie sie