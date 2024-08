Oddział chirurgiczny w szpitalu w Barlinku wznowi działalność

Jak w kalejdoskopie zmienia się sytuacja w Szpitalu Barlinek Sp. z o.o. Niedawno informowaliśmy o zawieszeniu pracy oddziału chirurgicznego lecznicy, spowodowanego brakiem kadry lekarskiej. Zawieszenie miało trwać do lutego 2025 roku.

Jak się dowiedzieliśmy, oddział chirurgiczny wznowi swoją działalność już w poniedziałek 19 sierpnia br. Informację tą potwierdziła nam Marta Siłakowska, specjalistka zespołu komunikacji społecznej i promocji zachodniopomorskiego OW NFZ w Szczecinie. Jest to na pewno bardzo dobra wiadomość dla pacjentów, którzy będą zmuszeni skorzystać z pomocy chirurgów. Kwestią do załatwienia pozostaje praca poradni chirurgicznej. Obecnie jest ona zamknięta. Być może i w tym przypadku uda się przywrócić ją do pracy. ©℗

Tekst i fot. (sja)