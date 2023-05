Poseł Szałabawka: "Mój samochód został ostrzelany". Policja bada sprawę

Fot. Ryszard Pakieser

Mój samochód został prawdopodobnie ostrzelany z broni pneumatycznej; jeśli nie uspokoi się debata publiczna w Polsce, wszyscy politycy mogą poczuć się zagrożeni - alarmuje szczeciński poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka. Jego sprawę bada policja.

- Do incydentu doszło z soboty na niedzielę. W niedzielę rano zobaczyłem wybitą szybę w moim samochodzie, który był zaparkowany pod domem - opowiada polityk. - Potem okazało się, że uszkodzeń jest więcej. Wgniotki, zniszczona karoseria. Oczywiście wezwałem policję. W tej chwili trwają badania balistyczne, ale wiem, jak wyglądają efekty użycia broni pneumatycznej, i mogę powiedzieć, że z bardzo dużym prawdopodobieństwem właśnie taka broń została użyta w tym przypadku.

Artur Szałabawka dodaje, że, jak większość polityków, dostaje obraźliwe wiadomości. Głównie w mediach społecznościowych i w mailach. Jak mówi, te ataki nasiliły się po konferencji prasowej, jaką wspólnie z kolegą partyjnym Leszkiem Dobrzyńskim zorganizował w sprawie pedofila, który pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego (i który obecnie odsiaduje wyrok w więzieniu za skrzywdzenie dzieci posłanki Platformy Obywatelskiej Magdaleny Filiks).

- Przestrzegam przed namawianiem do ataków, do aktów agresji - dodaje poseł PiS. - To, co mnie spotkało, to tak naprawdę niedobra informacja dla całej klasy politycznej. Podejrzewam, że z soboty na niedzielę była jakaś impreza, ktoś pod wpływem alkoholu mógł wpaść na głupi pomysł. Ale co będzie, jeśli ktoś stwierdzi, że ostrzela nie samochód, a dom polityka? Albo, że może warto strzelić politykowi w plecy?

Pytany o to, czy ma poczucie zagrożenia, Artur Szałabawka odpowiedział tak:

- Nie. Ale jeśli nie uspokoi się polska debata publiczna, to wszyscy politycy, bez względu na to, z jakiej są partii, mogą poczuć się zagrożeni. ©℗

Alan Sasinowski