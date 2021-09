Ruszyły szczepienia w szkołach. Chętnych wciąż mało

W całym kraju dyrektorzy szkół zebrali od rodziców uczniów uprawnionych do szczepienia przeciwko COVID-19 w sumie 48 303 deklaracje o chęci zaszczepienia dziecka w wieku 12-18 lat w ramach akcji szczepień organizowanych przez szkoły. W naszym regionie 91 placówek zorganizuje punkty szczepień w szkołach, a 343 placówki będą korzystać ze szczepień w istniejących już punktach szczepień.

- Deklaracje otrzymaliśmy od rodziców 2904 uczniów, 135 członków ich rodzin i 32 pracowników szkół - informuje Małgorzata Duras z Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Na tle kraju to niezbyt duży wynik, zważając że mobilne punkty szczepień mogłyby stanąć w 500 zachodniopomorskich szkołach podstawowych i 378 placówkach ponadpodstawowych.

W Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13 w Szczecinie szczepienia odbyły się już w miniony poniedziałek. Przystąpiło do nich tylko czterech uczniów i jeden pracownik szkoły.

W Szkole Podstawowej nr 51 przy ul. Jodłowej 21 uprawnionych do szczepień uczniów jest ponad 600: - Niestety, mimo iż osobiście przekonywałem rodziców do celowości szczepień, swoje dzieci zdecydowało się zaszczepić jedynie siedmioro - mówi Dariusz Szklarski, dyrektor placówki. - Nie tworzymy punktu na terenie szkoły, młodzież będzie korzystała z powszechnej służby zdrowia. Podpisaliśmy umowę z Przychodnią Portową i właśnie tam uczniom zostanie podana szczepionka.

Dyrektor SP nr 51 ubolewa, że rodzice są bardzo oporni nie tylko w kwestii szczepień: - Są źli na obostrzenia sanitarne, nie chcą, by ich dzieci nosiły maseczki, a nawet dezynfekowały ręce - dopowiada D. Szklarski.

- W naszej szkole zrobiliśmy to inaczej, niż mówi rozporządzenie - mówi Joanna Połeć–Trusiuk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Grodzkiej w Szczecinie. - W pobliżu szkoły jest co najmniej sześć punktów szczepień, więc podpisaliśmy umowę z jedną z przychodni, która widnieje na liście NFZ. To Przychodnia Rodzinna Balticmed z ul. Staromłyńskiej. Pierwotnie dzieci wraz z rodzicami miały udać się do tej placówki, ale jest sezon grypowy i nie chcieliśmy narażać naszych uczniów na zachorowania, więc lekarz wraz z ratownikiem przyszli do nas. Ze 160 uczniów klas VI-VIII w środę zaszczepiło się się sześcioro. Jednak część rodziców podziękowała za ofertę, bo już zaszczepiła swoje dzieci w wakacje.

W I Liceum Ogólnokształcącym przy al. Piastów w Szczecinie zaszczepionych jest już niemal 60 proc. uczniów - zrobili to po szerokiej akcji informacyjnej szkoły jeszcze przed wakacjami.

Dyrektorka LO nr 1 liczy, że ta liczba zaszczepionych uczniów i pedagogów pozwoli zminimalizować ewentualne skutki pandemii, bo najważniejszym celem jest stacjonarna a nie zdalna nauka młodzieży. ©℗

